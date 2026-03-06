Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 6. marca 2026 o 18:00
Čas čítania 0:30

Policajný zásah v Dubnici nad Váhom: Policajný pes Qwinto vypátral drogy ukryté v suteréne (+galéria)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Policajný zásah v Dubnici nad Váhom: Policajný pes Qwinto vypátral drogy ukryté v suteréne (+galéria)
Zdroj: Facebook / Polícia SR - Trenčiansky kraj

Vyšetrovateľ kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne obvinil 48-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a predaja omamných a psychotropných látok.

Na prehliadke bol aj policajný psovod so služobným psom Qwintom. Ten v suteréne bytového domu pod schodiskom presne označil miesto, kde sa nachádzal čierny balíček s drogou. Informovala o tom polícia na Facebooku.

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania obvinený si mal minimálne od marca 2024 až do 4. marca 2026 na presne nezistených miestach v meste Považská Bystrica a taktiež v Českej republike zadovažovať omamnú a psychotropnú látku, a to pervitín. Ten následne prechovával na rôznych miestach v Dubnici nad Váhom, najmä v byte na adrese svojho bydliska, v pivničných a spoločných priestoroch bytového domu, ale aj na pozemku patriacom jeho matke,“ píše polícia.

Obvinený mal po predchádzajúcej telefonickej dohode alebo cez mobilnú komunikačnú aplikáciu drogu ďalej predávať ďalším osobám v Dubnici nad Váhom a jej okolí.

Polícia, drogy Polícia, drogy Polícia, drogy Polícia, drogy
Zobraziť galériu
(4)



5. marca 2026 o 8:46 Čas čítania 0:51 Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
5. marca 2026 o 14:16 Čas čítania 0:32 Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Polícia SR
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 55 minútami
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
dnes o 10:44
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
včera o 14:16
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
dnes o 14:37
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
včera o 14:16
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
včera o 08:46
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
dnes o 10:44
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
dnes o 05:29
Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
28. 2. 2026 13:47
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
1. 3. 2026 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
2. 3. 2026 6:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
1
28. 2. 2026 11:12
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Lifestyle news
Až tretina Gen Z mužov verí, že ženy by ich mali „poslúchať“. Nová štúdia prichádza s desivými zisteniami
dnes o 16:11
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
dnes o 15:19
Herečka Monika Szabó skončila v nemocnici. Za dvojité videnie a problémy s dýchaním mohol bežný zákrok
dnes o 14:34
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
dnes o 13:20
Rosalía a New Balance sa spojili. Predstavujú nový model tenisiek
dnes o 12:02
Ryan Gosling zapojil svoje dcéry do natáčania nového filmu. Nahovorili mu repliky mimozemšťana
dnes o 10:20
Radcliffe a Felton sa stretli na Broadwayi. Herci z Harryho Pottera sa navzájom podporili na predstaveniach
dnes o 08:56
Britney Spears zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu. Nejde o jej prvé porušenie zákona
včera o 17:33
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
včera o 16:07
Slovensko Všetko
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
dnes o 08:11
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
Banka radí, čo robiť aj v prípade, ak už máš aplikácie do mobilu nainštalované.
Pamätník Lučanského prekvapil verejnosť: Mikulec poukázal na chybný dátum narodenia aj názov „Padlý anjel”
dnes o 13:20
Pamätník Lučanského prekvapil verejnosť: Mikulec poukázal na chybný dátum narodenia aj názov „Padlý anjel”
Vážna nehoda v okrese Dunajská Streda: Zrazili sa dve autá, na mieste zasahuje vrtuľník
dnes o 12:49
Vážna nehoda v okrese Dunajská Streda: Zrazili sa dve autá, na mieste zasahuje vrtuľník
Počas víkendu uzatvoria tunel Višňové na diaľnici D1. Slovenskí vodiči budú musieť využiť obchádzkovú trasu
dnes o 15:20
Počas víkendu uzatvoria tunel Višňové na diaľnici D1. Slovenskí vodiči budú musieť využiť obchádzkovú trasu
Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestu do Egypta. Zvážiť treba aj cestovanie do Turecka
pred 3 hodinami
Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestu do Egypta. Zvážiť treba aj cestovanie do Turecka
Pozor na „AI modelky“. Polícia varuje pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú umelú inteligenciu
dnes o 14:00
Pozor na „AI modelky“. Polícia varuje pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú umelú inteligenciu
Zahraničie Všetko
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
pred 55 minútami
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
pred hodinou
Vláda zverejnila nové Epsteinove spisy o Trumpovi. Údajne nútil maloletú k orálnemu sexu, v obrane ho vraj uhryzla
pred 3 hodinami
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
Slovensko Všetko
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
dnes o 08:11
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
dnes o 13:20
Pamätník Lučanského prekvapil verejnosť: Mikulec poukázal na chybný dátum narodenia aj názov „Padlý anjel”
dnes o 12:49
Vážna nehoda v okrese Dunajská Streda: Zrazili sa dve autá, na mieste zasahuje vrtuľník
Ekonomika Všetko
Konflikt na Blízkom východe môže zdvihnúť ceny na Slovensku. Toto všetko podľa odborníkov zdražie
1
včera o 19:02
Konflikt na Blízkom východe môže zdvihnúť ceny na Slovensku. Toto všetko podľa odborníkov zdražie
dnes o 12:00
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
včera o 12:32
ZOZNAM: Pozri si firmy, ktoré minulý mesiac skončili v bankrote. O prácu prišli stovky zamestnancov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
pred 53 minútami
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
Slovenský cestovateľ Lukáš Chovan pre Refresher opisuje, kde dnes vidí najväčší potenciál, kam sa presúvajú digitálni nomádi a prečo podľa neho Dubaj nie je taký dokonalý, ako ho prezentujú.
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
pred 3 hodinami
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
pred 2 dňami
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
2. 3. 2026 14:00
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
1. 3. 2026 7:52
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia