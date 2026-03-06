Vyšetrovateľ kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne obvinil 48-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a predaja omamných a psychotropných látok.
Na prehliadke bol aj policajný psovod so služobným psom Qwintom. Ten v suteréne bytového domu pod schodiskom presne označil miesto, kde sa nachádzal čierny balíček s drogou. Informovala o tom polícia na Facebooku.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania obvinený si mal minimálne od marca 2024 až do 4. marca 2026 na presne nezistených miestach v meste Považská Bystrica a taktiež v Českej republike zadovažovať omamnú a psychotropnú látku, a to pervitín. Ten následne prechovával na rôznych miestach v Dubnici nad Váhom, najmä v byte na adrese svojho bydliska, v pivničných a spoločných priestoroch bytového domu, ale aj na pozemku patriacom jeho matke,“ píše polícia.
Obvinený mal po predchádzajúcej telefonickej dohode alebo cez mobilnú komunikačnú aplikáciu drogu ďalej predávať ďalším osobám v Dubnici nad Váhom a jej okolí.