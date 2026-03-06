Rizikom nie je len finančná strata.
Umelá inteligencia dokáže vytvárať realistické fotografie žien, ktoré v skutočnosti neexistujú. Podvodníci si pomocou AI vytvárajú falošné profily na sociálnych sieťach, môže ísť napríklad o študentky či učiteľky, a postupne si získavajú dôveru sledovateľov. Polícia na svojom facebooku upozorňuje, že nie každý profil s atraktívnymi fotkami je skutočný. Ak komunikácia rýchlo smeruje k plateniu za obsah, môže ísť o podvod.
Po nadviazaní dôvery je používateľ presmerovaný na inú webovú stránku, kde mu ponúknu platený obsah, predplatné alebo „exkluzívne fotografie“. Mnohí muži pritom veria, že komunikujú so skutočnou ženou, v skutočnosti však ide o obsah vytvorený umelou inteligenciou.
„Rizikom nie je len finančná strata. Používateľ môže poskytnúť svoje osobné údaje alebo platobné informácie. Tie môžu byť následne zneužité. Niektoré prípady končia aj vydieraním, ak obeť pošle vlastné intímne fotografie v domnení, že ide o dôverný kontakt,“ upozorňuje polícia.