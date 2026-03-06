Vážna nehoda v okrese Dunajská Streda: Zrazili sa dve autá, na mieste zasahuje vrtuľník

Pri zrážke dvoch osobných vozidiel utrpeli zranenia dve osoby, na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník.
Polícia zasahuje pri vážnej dopravnej nehode v okrese Dunajská Streda na ceste č. II/506 medzi obcami Báč a Horný Bar.
„Podľa prvotných informácií tu došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode sa zranili dve osoby. Na miesto bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník,“ informuje Polícia na Facebooku.
Dopravu na mieste riadi polícia. Ako alternatívu možno použiť obchádzkovú trasu po ceste č. III/1381.
Presné príčiny, rozsah zavinenia a okolnosti, za ktorých k nehode došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
