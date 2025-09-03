Server TasteAtlas zverejnil rebríček päťdesiatich najlepších štýlov piva na svete.
Portál TasteAtlas zverejnil nový rebríček. Podľa jeho tvorcov je cieľom propagácia tradičných produktov, vzbudenie hrdosti na ne a tiež zvedavosti vyskúšať nové jedlá a nápoje.
České chodské pivo skončilo v rebríčku na šiestom mieste. TasteAtlas spomína, že pivo má jemne horkú a výraznú chuť a v minulosti ho dodávali aj na kráľovské dvory v Prahe a Bavorsku.
Na piatom mieste je nemecký Hefeweizen – je to bavorské nefiltrované pivo. Charakteristickým znakom je kmeň kvasiniek použitý počas fermentácie, ktorý vytvára charakteristické arómy banánov a klinčekov spolu s jemnými tónmi žuvačky a vanilky.
Zoznam desiatich najlepších pivných štýlov
