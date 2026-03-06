NDS apeluje na zvýšenú opatrnosť pri jazde na D2 pri bratislavskom Lamači.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na pohyb ťažkých mechanizmov na diaľnici D2 pri bratislavskom Lamači počas nedele (8. 3.). Vozidlá Ozbrojených síl (OS) SR si odvezú prebytočné staré zvodidlá, ktoré budú v rámci modernizácie D2 nahradené novými, bezpečnejšími zvodidlami s integrovanou protihlukovou stenou. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS. Práce sa začnú v nedeľu ráno a potrvajú do pondelkových (9. 3.) ranných hodín.
Diaľničiari apelujú na zvýšenú opatrnosť pri jazde na D2 pri bratislavskom Lamači. Po skončení nočných obmedzení potrebných pre pokračovanie modernizácie západného vstupu do Bratislavy si armádne mechanizmy odvezú prebytočné staré zvodidlá. Odvoz bude pokračovať aj cez týždeň, no výlučne vo večerných a nočných hodinách.
Samotná demontáž pôvodných zvodidiel prebehne na už vymedzenom stavenisku a nebude zasahovať do živej dopravy. Výnimkou je niekoľko momentov, keď naložené mechanizmy budú zo staveniska vychádzať pri odvoze zvodidiel.