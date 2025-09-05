Kategórie
Natália Mišániová
dnes 5. septembra 2025 o 5:44
Čas čítania 0:40

Medvedev sa znova vyhráža: Rusko môže zabrať ďalšie územia a britský majetok

Kategória:
Zahraničie
Medvedev sa znova vyhráža: Rusko môže zabrať ďalšie územia a britský majetok
Zdroj: Flickr/fabrikasimf/volně k užití

Reagoval tým na plán Londýna použiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vo štvrtok vyhlásil, že Rusko by mohlo zabrať ďalšie ukrajinské územia a zamerať sa aj na britské majetky. Reagoval tak na oznámenie Londýna, ktorý plánuje využiť približne 1,3 miliardy dolárov zo zmrazených ruských aktív na nákup zbraní pre Ukrajinu.

Britský minister obrany John Healey uviedol, že sa na podporu Kyjeva použije viac ako jedna miliarda libier z výnosov zmrazených ruských aktív. „Vzhľadom na to, že tieto prostriedky z pochopiteľných dôvodov nemožno vymáhať súdnou cestou, má naša krajina iba jeden spôsob, ako získať späť cennosti: vrátiť ich v naturáliách. Ide o „ukrajinské územie“ a ďalší nehnuteľný a hnuteľný majetok, ktorý sa na ňom nachádza,“ uviedol Medvedev na platforme Telegrame.

Naznačil, že Rusko bude reagovať na „akékoľvek nezákonné zabavenie zmrazených ruských finančných prostriedkov alebo ziskov“ zabavením „cenného majetku Británie“ vrátane toho v Rusku, píše Reuters. Británia v stredu uvalila sankcie na 11 subjektov napojených na Rusko, ktoré sa údajne podieľali na pokusoch Moskvy o násilné deportácie a indoktrináciu ukrajinských detí, pripomína AFP.

Dmitrij Medvedev.
Dmitrij Medvedev. Zdroj: TASR/Michal Svítok
Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
