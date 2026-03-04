Po incidente je nezvestných najmenej 101 členov posádky a ďalších 78 ľudí utrpelo zranenia.
Srílanský minister zahraničia predtým podľa agentúry AFP oznámil, že armáda zachránila z potápajúcej sa lode najmenej 30 osôb. Posádku fregaty tvorilo približne 180 ľudí. Srílanské námorníctvo po núdzovom volaní vyslalo k potápajúcej sa lodi záchrannú misiu.
Tridsaťdva „vážne zranených“ členov posádky fregaty IRIS Dena previezli do nemocnice na juhu ostrova. Šéf srílanskej diplomacie Vijitha Herath bezprostredne viac informácií k incidentu neposkytol.
Herath uviedol, že s misiou pomáhajú srílanské lode a lietadlá. Námorníctvo ani letectvo však z miesta neposkytnú žiadne zábery, pretože sa operácie týkajú armády inej krajiny. Polícia pred nemocnicou Galle, kde posádku lode previezli, posilnila bezpečnostné opatrenia.