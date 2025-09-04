Čínsky prezident zároveň varoval, že svet stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou.
Nestlmený mikrofón zachytil súkromnú debatu medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, v ktorej sa rozprávali o najnovších pokrokoch v biotechnológii, transplantáciách orgánov a možnostiach, že by ľudia mohli dožívať až 150 rokov, prípadne dosiahnuť nesmrteľnosť, informuje BBC.
IMMORTALITY: Hot-mic caught Xi and Putin discussing organ transplants and longevity. Putin’s translator told Xi, “Biotechnology is continuously developing, human organs can be continuously transplanted. The longer you live, the younger you become, and even achieve immortality.”… pic.twitter.com/whBr0DE8YL— @amuse (@amuse) September 3, 2025
Po boku severokórejského a ruského lídra využil čínsky prezident Si Ťin-pching vojenskú prehliadku pri príležitosti Dňa víťazstva na prezentovanie svojej vízie svetového poriadku. Zároveň varoval, že svet stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou a predstavil rozsiahly arzenál vrátane jadrových rakiet s globálnym dosahom.
Prehliadky sa zúčastnili aj Kim Čong-un a ďalší oponenti Západu, čo mnohí vnímajú ako odkaz. Čína sa týmto snaží prezentovať ako protiváhu USA, najmä po obchodných sankciách zavedených počas prezidenta Donalda Trumpa.