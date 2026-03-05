Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 5. marca 2026 o 8:46
Čas čítania 0:51

Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Po novom sa môžu zapojiť aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, finančnej správy, bývalí profesionálni vojaci či obecní policajti.

Okruh osôb, ktoré môžu byť žandármi a plniť úlohy Žandárskeho zboru, je od marca širší. Po novom nimi môžu byť aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, finančnej správy, bývalí profesionálni vojaci a príslušníci obecnej polície. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a brannej povinnosti, ktorá 1. marca nadobudla účinnosť.

„Cieľom predmetnej úpravy je zvýšiť aktuálne počty žandárov a zabezpečiť tak efektívnejšiu podporu Policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku v prímestských alebo vo vidieckych oblastiach, ktoré nie sú dostatočne pokryté útvarmi Policajného zboru,“ argumentovala skupina poslancov za koaličný Smer-SD, ktorá za zmenami stojí.

Novela priniesla aj ďalšie zmeny

Do legislatívy zaviedla nový právny inštitút v podobe dohody o plnení úloh nad rozsah pravidelného cvičenia. Takúto dohodu bude môcť uzatvoriť veliteľ vojenského útvaru s vojakom operačných či pohotovostných záloh.

„Dohoda má predstavovať právny titul, na základe ktorého bude možné využiť skúsenosti a zručnosti vojakov operačných záloh a pohotovostných záloh predovšetkým z radov bývalých profesionálnych vojakov, a to najmä pri organizačno-technickom zabezpečení priebehu pravidelných cvičení a plnení úloh jednotlivých zložiek Národných obranných síl,“ priblížili predkladatelia.

4. marca 2026 o 10:00 Čas čítania 2:53 Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť? Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?

Zavádza sa aj príspevok za plnenie úloh nad rozsah pravidelného cvičenia. Novela takisto upravuje rozsah pravidelného cvičenia operačných a pohotovostných záloh a lehotu, v ktorej ho vojak operačných a pohotovostných záloh musí absolvovať.

žandári
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
4. marca 2026 o 13:38 Čas čítania 0:31 Dôležitá novinka pre živnostníkov: Ministerstvo oznámilo výnimku z nových odvodov, týka sa tisícov ľudí Dôležitá novinka pre živnostníkov: Ministerstvo oznámilo výnimku z nových odvodov, týka sa tisícov ľudí
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
26. februára 2026 o 16:46 Čas čítania 0:41 Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 hodinami
Na východe Slovenska má vyrásť nová zbrojárska továreň: Investícia za 300 miliónov prinesie stovky pracovných miest
Na východe Slovenska má vyrásť nová zbrojárska továreň: Investícia za 300 miliónov prinesie stovky pracovných miest
pred 53 minútami
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
3
pred 3 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
1
pred 3 dňami
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
včera o 07:43
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
1
pred 3 dňami
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
včera o 13:38
Dôležitá novinka pre živnostníkov: Ministerstvo oznámilo výnimku z nových odvodov, týka sa tisícov ľudí
Dôležitá novinka pre živnostníkov: Ministerstvo oznámilo výnimku z nových odvodov, týka sa tisícov ľudí
pred 3 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
28. 2. 2026 13:47
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
pred 4 dňami
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
pred 3 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
1
26. 2. 2026 16:46
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
26. 2. 2026 9:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Lifestyle news
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
pred 20 minútami
Do vily prichádzajú nové ružičky. O Adrianovo srdce zabojujú herečka, študentka, módna diva a podnikateľka
pred 3 hodinami
Apple predstavil prelomový MacBook Neo. Jeho cena ťa veľmi príjemne prekvapí
včera o 16:59
Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones
včera o 15:43
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, na ostrov sa vrátili dve ikony minulých sérií
včera o 14:34
Známy herec zo Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte sa, ešte tu nejakú dobu budem,“ odkázal
včera o 13:31
Diskvalifikácia zo súťaže krásy pre botox a silikóny? Aj toto je realita v niektorých krajinách
včera o 12:40
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
včera o 11:58
Tieto seriály si viac na Netflixe nepozrieš. Z ponuky tento rok vyradili už 7 známych titulov
včera o 10:48
Slovensko Všetko
Z jaskyne na Liptove si niekto spravil nelegálnu kafilériu: Odborníci varujú pred kontamináciou vody zo zvyškov uhynutých oviec
pred hodinou
Z jaskyne na Liptove si niekto spravil nelegálnu kafilériu: Odborníci varujú pred kontamináciou vody zo zvyškov uhynutých oviec
Podľa Slovenskej správy jaskýň mohlo ísť o nelegálnu kafilériu.
Herec Martin Durkáč neuspel s odvolaním: Súd potvrdil desaťročný trest za smrť partnera
včera o 20:51
Herec Martin Durkáč neuspel s odvolaním: Súd potvrdil desaťročný trest za smrť partnera
Na východe Slovenska má vyrásť nová zbrojárska továreň: Investícia za 300 miliónov prinesie stovky pracovných miest
pred 2 hodinami
Na východe Slovenska má vyrásť nová zbrojárska továreň: Investícia za 300 miliónov prinesie stovky pracovných miest
VIDEO: Dramatická nehoda v Košiciach: Chodec ignoroval červenú a skončil s vážnymi zraneniami
včera o 19:13
VIDEO: Dramatická nehoda v Košiciach: Chodec ignoroval červenú a skončil s vážnymi zraneniami
Dôležitá novinka pre živnostníkov: Ministerstvo oznámilo výnimku z nových odvodov, týka sa tisícov ľudí
včera o 13:38
Dôležitá novinka pre živnostníkov: Ministerstvo oznámilo výnimku z nových odvodov, týka sa tisícov ľudí
Čaká nás najhorúcejšie leto? Vedci očakávajú návrat javu El Niño a varujú pred rekordnými teplotami
včera o 14:16
Čaká nás najhorúcejšie leto? Vedci očakávajú návrat javu El Niño a varujú pred rekordnými teplotami
Zahraničie Všetko
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
pred 2 dňami
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
včera o 07:43
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
včera o 16:08
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
Slovensko Všetko
Z jaskyne na Liptove si niekto spravil nelegálnu kafilériu: Odborníci varujú pred kontamináciou vody zo zvyškov uhynutých oviec
pred hodinou
Z jaskyne na Liptove si niekto spravil nelegálnu kafilériu: Odborníci varujú pred kontamináciou vody zo zvyškov uhynutých oviec
včera o 20:51
Herec Martin Durkáč neuspel s odvolaním: Súd potvrdil desaťročný trest za smrť partnera
pred 2 hodinami
Na východe Slovenska má vyrásť nová zbrojárska továreň: Investícia za 300 miliónov prinesie stovky pracovných miest
Ekonomika Všetko
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
27. 2. 2026 15:44
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
3
pred 3 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 3 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
včera o 10:00
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
Aj malá chyba v daňovom priznaní môže znamenať pokutu či úrok z omeškania. Zabudnutý príjem z brigády, zle uplatnený bonus alebo oneskorené podanie ťa môže stáť viac, než si myslíš.
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
pred 3 dňami
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
1. 3. 2026 7:52
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
27. 2. 2026 15:47
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
27. 2. 2026 10:30
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia