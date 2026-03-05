Najviac bankrotov zaznamenali podniky z priemyslu, obchodu a stavebníctva.
Vo februári na Slovensku zbankrotovalo 27 firiem, čo je medziročne o 28,6 % viac než v rovnakom období minulého roka. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF, Slovak Credit Bureau. V porovnaní s januárom však počet konkurzov mierne klesol.
Najviac bankrotov zaznamenali firmy z priemyslu (7), nasledovali podniky z veľkoobchodu a maloobchodu (6) a zo stavebníctva (5). Väčšina zbankrotovaných spoločností boli malé firmy, až 15 z nich malo menej ako desať zamestnancov.
Najväčším februárovým dlžníkom je poradenská spoločnosť Hunan Trade, ktorá dlží Finančnej správe viac než 2,6 milióna eur. Medzi významné bankroty patrí aj Tatranská sladovňa z Popradu, ktorá po viac ako 20 rokoch výroby sladu skončila v konkurze. Firma sa dostala do problémov pre pokles spotreby piva a lacnejšiu konkurenciu zo zahraničia.
Najviac konkurzov vyhlásili súdy v Prešovskom kraji (9). Nasledovali Bratislavský a Nitriansky kraj (po 6). V Trenčianskom kraji vo februári žiadny bankrot vyhlásený nebol.
Počas mesiaca sa zároveň začalo 21 nových konkurzných konaní a jednej firme bola povolená reštrukturalizácia.