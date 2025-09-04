Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 4. septembra 2025 o 19:16
Čas čítania 0:44

Počet obetí v Lisabone stúpol na 16. Ďalších 5 ľudí je vážne zranených

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Počet obetí v Lisabone stúpol na 16. Ďalších 5 ľudí je vážne zranených
Zdroj: TASR/AP/Armando Franca

V Portugalsku na štvrtok vyhlásili štátny smútok.

Portugalské úrady vo štvrtok popoludní revidovali počet obetí nehody lanovky v Lisabone, ktorá si podľa aktualizovanej bilancie vyžiadala 16 obetí na životoch a päť vážne zranených.


Portugalský premiér Luís Montenegro označil vo štvrtok tragédiu zo stredy večera za „jednu z najväčších v našich novodobých dejinách.“ Podľa civilnej ochrany zomrel v nemocnici iba jeden z pôvodne dvoch hospitalizovaných zranených.

Lisabon Lisabon Lisabon Lisabon
Zobraziť galériu
(5)


Medzi 16 obeťami a zranenými sú aj cudzinci, podľa dostupných informácií napríklad nemecká rodina - päťročné dieťa utrpelo len ľahké zranenia, matka je vážne zranená a otec rodiny pri nešťastí zahynul.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Pozemná lanovka Elevador da Glória z 19. storočia patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne je obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí absolvujú krátku, no malebnú cestu po strmom kopci. Bežne ju využívajú aj miestni obyvatelia. Je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska.

Na štvrtok vyhlásili štátny smútok 

Lisabonská mestská rada preventívne zastavila prevádzku ďalších troch pozemných lanoviek a nariadila ich bezpečnostnú inšpekciu. V Portugalsku na štvrtok vyhlásili štátny smútok. Príčina nehody nie je známa a úrady sa odmietli vyjadriť k dohadom, či vykoľajenie a následnú haváriu mohla spôsobiť porucha bŕzd alebo pretrhnuté lano.

4. septembra 2025 o 14:59 Čas čítania 0:24 Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
4. septembra 2025 o 14:24 Čas čítania 0:46 SaS žiada odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara. Podľa opozície porušil mlčanlivosť SaS žiada odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara. Podľa opozície porušil mlčanlivosť
4. septembra 2025 o 13:39 Čas čítania 0:50 Google dostal pokutu 425 miliónov dolárov. Mal zhromažďovať údaje z mobilných aplikácií Google dostal pokutu 425 miliónov dolárov. Mal zhromažďovať údaje z mobilných aplikácií
Lisabon
Zdroj: TASR/AP/Armando Franca
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Portugalsko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Armando Franca
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
dnes o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
včera o 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 2 hodinami
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
pred 2 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 16:43
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
včera o 16:43
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
pred 2 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 14:02
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 12:49
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
dnes o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
28. 8. 2025 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
28. 8. 2025 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
28. 8. 2025 6:48
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 16:43
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Lifestyle news
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti pred 2 hodinami
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón pred 2 hodinami
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ pred 3 hodinami
Tom Holland plánuje otvoriť vlastnú školu zadarmo. Herec chce ponúknuť vzdelanie na úrovni elitných britských inštitúcií dnes o 15:49
AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov dnes o 15:36
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur dnes o 14:52
VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja dnes o 14:04
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná dnes o 13:17
Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko dnes o 12:29
Nový Superman už má dátum premiéry: Man of Tomorrow uvidíme v kinách v júli 2027 dnes o 11:07
Zahraničie Všetko
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
pred 2 hodinami
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
xxxxxxxxxxx
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
pred 3 hodinami
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
dnes o 14:59
Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
Ruský prezident ponúka Zelenskému rokovanie v Moskve. Reaguje aj na Trumpovu výzvu
včera o 17:20
Ruský prezident ponúka Zelenskému rokovanie v Moskve. Reaguje aj na Trumpovu výzvu
Mesto Lisabon vyhlásilo trojdňový smútok. Nehoda známej lanovky si vyžiadala najmenej 15 obetí
dnes o 06:56
Mesto Lisabon vyhlásilo trojdňový smútok. Nehoda známej lanovky si vyžiadala najmenej 15 obetí
Chorvátsko zavádza nový mýtny systém. Kontroly budú prísnejšie a za porušenie hrozí pokuta 120 eur
včera o 08:49
Chorvátsko zavádza nový mýtny systém. Kontroly budú prísnejšie a za porušenie hrozí pokuta 120 eur
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
18. 8. 2025 6:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
včera o 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
pred 3 dňami
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia