Vodič auta vyviazol bez zranení a situáciu vyšetruje polícia.
Viacero ľudí vrátane detí utrpelo vo štvrtok v nemeckej metropole Berlín zranenia po tom, ako vozidlo vrazilo do skupiny osôb. Podľa záchranného zboru išlo o nehodu. K incidentu došlo vo štvrti Wedding.
Bild informoval, že podľa prvých zistení auto značky BMW narazilo pri zatáčaní na ulici Seestraße okolo 13.10 h do skupiny detí vo veku sedem až osem rokov. Tri z 15 detí previezli do neďalekej nemocnice s ľahšími zraneniami.
Žena, ktorá sprevádzala deti, je zranená vážne, potvrdil hovorca hasičov. Vodič auta vyviazol bez poranení. Na fotografiách Bildu vidno, ako sa opiera o vozidlo a vypočúva ho polícia.
