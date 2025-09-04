Kategórie
TASR
dnes 4. septembra 2025 o 14:59
Čas čítania 0:24

Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených

Kategória:
Zahraničie
Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
Zdroj: Unsplash/Jonathan Kemper/na voľné použitie

Vodič auta vyviazol bez zranení a situáciu vyšetruje polícia.

Viacero ľudí vrátane detí utrpelo vo štvrtok v nemeckej metropole Berlín zranenia po tom, ako vozidlo vrazilo do skupiny osôb. Podľa záchranného zboru išlo o nehodu.  K incidentu došlo vo štvrti Wedding.

Bild informoval, že podľa prvých zistení auto značky BMW narazilo pri zatáčaní na ulici Seestraße okolo 13.10 h do skupiny detí vo veku sedem až osem rokov. Tri z 15 detí previezli do neďalekej nemocnice s ľahšími zraneniami.

Žena, ktorá sprevádzala deti, je zranená vážne, potvrdil hovorca hasičov. Vodič auta vyviazol bez poranení. Na fotografiách Bildu vidno, ako sa opiera o vozidlo a vypočúva ho polícia.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Jonas Augustin
Správy zo sveta
Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Viac
