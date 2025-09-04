Príčina nehody zatiaľ nie je známa.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyjadrila sústrasť rodinám obetí nehody ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Vykoľajenie a následná havária lanovky si vyžiadali najmenej 15 mŕtvych a 18 zranených. Medzi obeťami sú podľa záchranných služieb aj cudzinci. Informujú o tom agentúra AFP a stanica BBC.
„So smútkom som sa dozvedela o vykoľajení...Vyjadrujem hlbokú sústrasť rodinám obetí,“ napísala Leyenová na sociálnej sieti X.
Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa vo vyhlásení vyjadril „súcit a solidaritu s rodinami zasiahnutými touto tragédiou“.
Vláda vyhlásila štvrtok za deň štátneho smútku, zatiaľ čo mesto Lisabon oznámilo trojdňový smútok.
K nehode došlo v stredu približne o 18:15 miestneho času a podľa britskej stanice nie je jasné, koľko ľudí sa v čase incidentu nachádzalo v lanovke. Zábery z miesta nehody zobrazujú prevrátenú a takmer úplne zničenú lanovku, spod trosiek ktorej záchranári vyťahujú ľudí.
Portugal | The derailment of the Elevador da Glória, one of the main tourist funiculars in the center of Lisbon, caused the death of at least 15 people and 18 injured.
Source: @ztatianarh pic.twitter.com/pTUFhOsqEh
Bezpečnostné zložky tvrdia, že zahynulo najmenej 15 ľudí, pričom medzi nimi boli aj cudzinci, ktorých štátnu príslušnosť dosiaľ nebolo možné overiť.
Príčina nehody dosiaľ nie je známa a podľa lisabonských úradov je na jej určenie ešte príliš skoro. BBC však s odvolaním na portál Observador informovala, že sa uvoľnil kábel pozdĺž trate, čo spôsobilo, že lanovka stratila kontrolu a narazila do neďalekej budovy.
Dopravná spoločnosť Carris, ktorá prevádzkuje lanovku, uviedla, že začala s vyšetrovaním nehody a dodala, že boli dodržané „všetky protokoly údržby“.
Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch Lisabonu. Lanovka zvládne naraz prepraviť 43 cestujúcich.