Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 5. septembra 2025 o 9:52
Čas čítania 1:32

Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel

Výška penzie bude jednotná pre všetkých príjemcov rovnakého typu dôchodku, pričom rozhodujúca bude priemerná suma za rok 2024.

Oproti predchádzajúcim rokom nastali v systéme trinástej penzie výrazné zmeny, inak sa určuje jej výška aj samotné pravidlá vyplácania. Kým ešte predvlani sa trinásty dôchodok počítal podľa konkrétneho vzorca a jeho suma závisela od výšky poberaného dôchodku, dnes je situácia odlišná. Konkrétne sumy zverejnilo ministerstvo práce.

12. mája 2025 o 13:34 Čas čítania 3:20 ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Nájdeš medzi nimi aj svojho? ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Nájdeš medzi nimi aj svojho?

Trinásty dôchodok je pre všetkých poberateľov rovnakého typu penzie jednotný. Už sa nepovažuje za sociálnu dávku, ale za riadnu dôchodkovú dávku. Štát zároveň stanovil minimálnu a maximálnu hranicu vyplácanej sumy.

Výška trinásteho dôchodku závisí od priemernej úrovne dôchodkových dávok za predchádzajúci rok. Ide o opatrenie schválené v apríli minulého roka ústavnou väčšinou, ktoré je platné na neurčito, pokiaľ ho nová vláda nezmení. 

19. júna 2025 o 7:52 Čas čítania 0:43 TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku

Kto dostane najvyšší trinásty dôchodok 2025

V roku 2025 bude trinásty dôchodok rovnaký pre všetkých poberateľov rovnakého typu dôchodku, pričom jeho výška sa bude odvíjať od priemernej sumy penzií za rok 2024. Údaje poskytne Sociálna poisťovňa. Podľa platného zákona nebude žiadny trinásty dôchodok vyšší ako suma určená pre starobných dôchodcov, ktorí spolu s predčasnými penzistami dostanú v roku 2025 najvyššie trináste penzie.

Kto dostane najnižší trinásty dôchodok v roku 2025

V roku 2025 bude trinásty dôchodok rovnaký pre všetkých poberateľov rovnakého druhu dôchodku, pričom jeho výška sa bude odvíjať od priemernej sumy penzie za rok 2024. Ak priemerný dôchodok nedosiahne 300 eur, trinásty dôchodok bude stanovený na minimálnu hodnotu 300 eur. Túto sumu v decembri 2025 dostanú najmä poberatelia sirotských a vdoveckých dôchodkov.

Kedy sa vypláca najvyšší trinásty dôchodok 2025

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: PxHere
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 18:14
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
pred 3 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred hodinou
Kamera vás zachytila? Zistite to skôr, ako vám príde obálka
Kamera vás zachytila? Zistite to skôr, ako vám príde obálka
pred 2 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 3 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
včera o 18:14
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
pred 2 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
28. 8. 2025 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
pred 3 dňami
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
pred 3 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
28. 8. 2025 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Lifestyle news
Cez víkend nás čaká vesmírne divadlo. Na Slovensku budeme pozorovať krvavý Mesiac, v tomto čase ho uvidíš najjasnejšie pred 54 minútami
Unikátny nález v Číne: Objavili 12-metrového dinosaura, ktorý mení poznatky o evolúcii pred hodinou
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku pred 2 hodinami
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti včera o 19:10
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón včera o 18:26
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ včera o 17:33
Tom Holland plánuje otvoriť vlastnú školu zadarmo. Herec chce ponúknuť vzdelanie na úrovni elitných britských inštitúcií včera o 15:49
AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov včera o 15:36
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur včera o 14:52
VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja včera o 14:04
Slovensko Všetko
Prezident Zelenskyj priletel na Slovensko. Premiér Fico mu vraj nesie odkaz od Putina
včera o 22:39
Prezident Zelenskyj priletel na Slovensko. Premiér Fico mu vraj nesie odkaz od Putina
Premiér Fico a prezident Zelenskyj sa zajtra stretnú v Užhorode.
AKTUÁLNE: Ministerstvo životného prostredia povolilo výstavbu hydroelektrárne v Čunove
pred 48 minútami
AKTUÁLNE: Ministerstvo životného prostredia povolilo výstavbu hydroelektrárne v Čunove
AKTUÁLNE: V Dunaji pri Dvořákovom nábreží v Bratislave našli mŕtve telo muža
pred 55 minútami
AKTUÁLNE: V Dunaji pri Dvořákovom nábreží v Bratislave našli mŕtve telo muža
Poľovník mieril na líšku, no projektil zasiahol detskú izbu. Polícia pri Leviciach preveruje vážny prípad
pred 2 hodinami
Poľovník mieril na líšku, no projektil zasiahol detskú izbu. Polícia pri Leviciach preveruje vážny prípad
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
včera o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
SHMÚ hľadá dobrovoľných pozorovateľov. Pozícia je vhodná aj pre dôchodcov
pred 3 hodinami
SHMÚ hľadá dobrovoľných pozorovateľov. Pozícia je vhodná aj pre dôchodcov
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Zahraničie Všetko
Medvedev sa znova vyhráža: Rusko môže zabrať ďalšie územia a britský majetok
dnes o 05:44
Medvedev sa znova vyhráža: Rusko môže zabrať ďalšie územia a britský majetok
včera o 18:33
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
včera o 18:14
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 7:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
pred 2 dňami
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
pred 4 dňami
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia