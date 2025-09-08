Prácu v Markíze označila za splnený sen, ktorá ju veľa naučila a priniesla jej množstvo skúseností. V statuse však pripomenula, že odchádza z inej televízie, než do akej prišla.
Zuzana Čimová oznámila, že po takmer siedmich rokoch končí svoje pôsobenie v Televízii Markíza. Novinárka a moderátorka informovala o odchode prostredníctvom statusu na sociálnej sieti.
Vo svojom vyjadrení napísala, že jedna z najzlomovejších etáp jej života sa symbolicky končí. Dodala, že skutočný koniec prišiel už pred niekoľkými mesiacmi, keď sa podľa nej v najsledovanejšom médiu na Slovensku začala prejavovať cenzúra a odstraňovanie nepohodlných ľudí. Označila to za čas, keď férovosť a spravodlivosť vystriedali arogancia moci a amorálnosť.
Čimová tvrdí, že rozhodnutie nebolo pre ňu ťažké. „V situáciách, ktoré sú buď biele, alebo čierne, sa rozhoduje jednoducho, aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať,“ napísala. Zároveň dodala, že aj napriek kroku do neznáma považuje tento odchod za nesmierne oslobodzujúci a jediný možný správny.
Moderátorka poďakovala televízii za krásnych takmer sedem rokov. Prácu v Markíze označila za splnený sen, ktorý ju veľa naučil a priniesol jej množstvo skúseností. V statuse však pripomenula, že odchádza z inej televízie, ako do akej prišla.
„S láskou budem spomínať na televíziu, ktorej som mohla byť súčasťou a na ktorú som bola hrdá. Dnes odchádzam, pevne verná svojmu morálnemu kompasu. Dovidenia, Markíza,“ uzavrela.
Prečítaj si aj tieto články:
Zobraziť tento príspevok na Instagrame