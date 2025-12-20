Kategórie
Natália Mišániová
dnes 20. decembra 2025 o 7:27
Čas čítania 0:29

Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc

Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Zdroj: Unsplash/Lena Balk

Energopomoc sa ráta podľa adresy trvalého pobytu.

Ak občan býva na inej adrese než má trvalý pobyt, nárok na adresnú energopomoc tým automaticky nestráca. Energetická domácnosť sa posudzuje podľa adresy trvalého pobytu, informuje o tom web energopomoc.sk

Ak má občan na adrese trvalého pobytu priznanú adresnú energopomoc, môže ju získať aj na ďalšie odberné miesto, kde skutočne býva, ak je toto odberné miesto vedené na jeho meno. Podmienkou však je, aby na tejto adrese nemala trvalý pobyt prihlásená iná osoba, v takom prípade by išlo o samostatnú energetickú domácnosť.

Pomoc sa teda vzťahuje na všetky odberné miesta jedného občana, ktorý má priznanú energopomoc k trvalému pobytu a zároveň vlastní nehnuteľnosti so samostatným odberom, ako napríklad byt, garáž či chatu, pokiaľ v nich nemá trvalý pobyt nahlásený niekto iný.

energie
Zdroj: Pixabay/CC0/volně k užití
Súvisiace témy:
Energie Správy z domova
