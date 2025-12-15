V prípade tepla dodávaného cez centrálny systém zásobovania budú domácnosti dostávať energopoukážky.
Ministerstvo hospodárstva predstavilo nový model energopomoci, ktorý má domácnostiam uľahčiť zvládanie vysokých cien elektriny, plynu a tepla. Podpora bude poskytovaná automaticky, bez potreby podávania žiadostí, návštev úradov či predkladania dokladov.
Rezort zároveň spustil webovú stránku energopomoc.sk, kde si môžu obyvatelia jednoducho overiť, či spĺňajú podmienky na získanie štátnej pomoci.
Akou formou mi bude adresná energopomoc poskytnutá alebo vyplatená?
Pri elektrine a plyne sa podpora prejaví priamo na faktúre formou zníženej ceny od dodávateľa. V prípade tepla dodávaného cez centrálny systém zásobovania budú domácnosti dostávať energopoukážky.
