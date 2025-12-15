Kategórie
Natália Mišániová
dnes 15. decembra 2025 o 14:19
Čas čítania 0:21

Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje

Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Zdroj: Unsplash/Lena Balk

V prípade tepla dodávaného cez centrálny systém zásobovania budú domácnosti dostávať energopoukážky.

Ministerstvo hospodárstva predstavilo nový model energopomoci, ktorý má domácnostiam uľahčiť zvládanie vysokých cien elektriny, plynu a tepla. Podpora bude poskytovaná automaticky, bez potreby podávania žiadostí, návštev úradov či predkladania dokladov.

Rezort zároveň spustil webovú stránku energopomoc.sk, kde si môžu obyvatelia jednoducho overiť, či spĺňajú podmienky na získanie štátnej pomoci.

Akou formou mi bude adresná energopomoc poskytnutá alebo vyplatená?

Pri elektrine a plyne sa podpora prejaví priamo na faktúre formou zníženej ceny od dodávateľa. V prípade tepla dodávaného cez centrálny systém zásobovania budú domácnosti dostávať energopoukážky.

11. decembra 2025 o 6:31 Čas čítania 0:14 Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
10. decembra 2025 o 17:28 Čas čítania 0:36 Nemáte nárok na energopomoc? Štát radí Slovákom, ako postupovať Nemáte nárok na energopomoc? Štát radí Slovákom, ako postupovať
8. decembra 2025 o 8:33 Čas čítania 0:30 Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Zdroj: Pexels/Tayssir Kadamany/volně k užití
Súvisiace témy:
Správy z domova
