Snehové vločky nie sú vylúčené ani na západe Slovenska.
Predpoveď počasia sa v posledných dňoch výrazne mení a prináša nádej na biele Vianoce. Najnovšie výpočty numerických modelov naznačujú, že sneh by sa na Štedrý deň mohol objaviť najmä na severe Slovenska, no pri priaznivom vývoji nie sú vylúčené snehové vločky ani na krajnom západe, informuje web iMeteo.sk.
Meteorológovia upozorňujú, že vývoj je stále neistý a môže sa ešte meniť, no aktuálne modely sú pre milovníkov snehu optimistickejšie než predtým.
Ochladenie príde tesne pred Vianocami
Dňa 23. decembra sa skončí inverzné počasie a od severu začne nad Slovensko prúdiť chladnejší vzduch. Zároveň dorazí front, ktorý prinesie zrážky. Spočiatku bude na mnohých miestach pršať, no vo vyšších polohách severu už začne snežiť. Počas noci na Štedrý deň bude hranica sneženia postupne klesať.
Modely naznačujú možnosť sneženia
Na Štedrý deň sa očakávajú teploty približne od 0 do +5 °C, pričom na severe môžu zostať celý deň slabo pod nulou. Večer sa ochladí ešte viac a teploty sa budú blížiť k nule aj na západe Slovenska, čo zvyšuje šancu na snehové vločky.
Podľa modelov by sa snehová pokrývka mohla vytvoriť najmä na Orave, Liptove, Horehroní a Spiši, a to aj v nižších polohách. Zaujímavý je aj možný prienik chladného vzduchu cez Viedenskú panvu, ktorý by mohol priniesť sneženie aj do nížin krajného západu.
Najpravdepodobnejšie biele Vianoce sú však na severe a v horských oblastiach. Predpoveď sa bude ešte spresňovať a meteorológovia budú situáciu naďalej aktualizovať.