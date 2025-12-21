Kategórie
Natália Mišániová
dnes 21. decembra 2025 o 10:48
Čas čítania 0:56

Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov

Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Snehové vločky nie sú vylúčené ani na západe Slovenska.

Predpoveď počasia sa v posledných dňoch výrazne mení a prináša nádej na biele Vianoce. Najnovšie výpočty numerických modelov naznačujú, že sneh by sa na Štedrý deň mohol objaviť najmä na severe Slovenska, no pri priaznivom vývoji nie sú vylúčené snehové vločky ani na krajnom západe, informuje web iMeteo.sk.

Meteorológovia upozorňujú, že vývoj je stále neistý a môže sa ešte meniť, no aktuálne modely sú pre milovníkov snehu optimistickejšie než predtým.

Ochladenie príde tesne pred Vianocami

Dňa 23. decembra sa skončí inverzné počasie a od severu začne nad Slovensko prúdiť chladnejší vzduch. Zároveň dorazí front, ktorý prinesie zrážky. Spočiatku bude na mnohých miestach pršať, no vo vyšších polohách severu už začne snežiť. Počas noci na Štedrý deň bude hranica sneženia postupne klesať.

Modely naznačujú možnosť sneženia

Na Štedrý deň sa očakávajú teploty približne od 0 do +5 °C, pričom na severe môžu zostať celý deň slabo pod nulou. Večer sa ochladí ešte viac a teploty sa budú blížiť k nule aj na západe Slovenska, čo zvyšuje šancu na snehové vločky.

Podľa modelov by sa snehová pokrývka mohla vytvoriť najmä na Orave, Liptove, Horehroní a Spiši, a to aj v nižších polohách. Zaujímavý je aj možný prienik chladného vzduchu cez Viedenskú panvu, ktorý by mohol priniesť sneženie aj do nížin krajného západu.

Najpravdepodobnejšie biele Vianoce sú však na severe a v horských oblastiach. Predpoveď sa bude ešte spresňovať a meteorológovia budú situáciu naďalej aktualizovať.

sneh
Zdroj: TASR/František Iván
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
Slovensko Všetko
Vysoký policajný funkcionár mal autonehodu. Na D1 jazdil so zapnutou sirénou
včera o 14:31
Vysoký policajný funkcionár mal autonehodu. Na D1 jazdil so zapnutou sirénou
Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy došlo k dopravnej nehode. Jej účastníkom bol údajne funkcionár z Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ÚBOK).
Zmena v predaji vajec sa blíži. Obchodné reťazce majú od roku 2026 rôzne plány
dnes o 08:16
Zmena v predaji vajec sa blíži. Obchodné reťazce majú od roku 2026 rôzne plány
Bude sa adresná energopomoc zdaňovať? Štát vysvetľuje bližšie detaily
pred 49 minútami
Bude sa adresná energopomoc zdaňovať? Štát vysvetľuje bližšie detaily
GALÉRIA: Opitý vodič pri Žiline narazil autom do steny rodinného domu
včera o 16:01
GALÉRIA: Opitý vodič pri Žiline narazil autom do steny rodinného domu
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 15:02
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Tunel Višňové o pár hodín otvorí brány verejnosti. Prehliadka aj program budú zdarma
včera o 15:24
Tunel Višňové o pár hodín otvorí brány verejnosti. Prehliadka aj program budú zdarma
Zahraničie Všetko
Chaos na železnici v Česku: Krádež káblov spôsobila výrazné meškania vlakov
pred 21 minútami
Chaos na železnici v Česku: Krádež káblov spôsobila výrazné meškania vlakov
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Masová streľba v bare v Juhoafrickej republike. Hlásia najmenej deväť mŕtvych, útočníci sú na úteku
pred 3 hodinami
Okolo prípadu Epsteina pribúdajú otázniky. Viaceré dokumenty zmizli zo štátneho webu len deň po zverejnení
Ekonomika Všetko
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
včera o 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

