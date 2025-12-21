22-ročná žena po páde zo skalnatého terénu utrpela zranenia a skončila v nemocnici.
V noci došlo v Leviciach k pokusu o úkladnú vraždu. Zamestnanci tiesňovej linky 112 nahlásili, že na strechu neobývanej budovy v lokalite Kalvária spadla neznáma osoba, informovala Polícia SR - Nitriansky kraj na sociálnej sieti.
Po príchode na miesto polícia zistila, že ide o 22-ročnú ženu. Podľa prvotných informácií ju mal jej bývalý priateľ násilne odvliecť na Kalváriu a následne postrčiť z útesu.
Muž z miesta ušiel. Policajti podozrivého krátko po incidente vypátrali a zadržali. Zranenú ženu previezli do nemocnice, kde jej poskytli zdravotnú starostlivosť.
