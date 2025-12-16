Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 16. decembra 2025 o 6:30
Čas čítania 0:22

Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Zdroj: Pexels.com

Za rok 2026 plánuje štát rozoslať energopoukážky v dvoch termínoch – prvá časť v januári a druhá v júli.

Adresná energopomoc bude domácnostiam poskytovaná automaticky, bez potreby podávať žiadosť. Ľuďom, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn a spĺňajú stanovené podmienky, sa podpora premietne priamo do platieb za energie prostredníctvom ich dodávateľa, zverejnil to web energopomoc.sk.

V prípade domácností napojených na centrálne zásobovanie teplom bude pomoc poskytnutá formou energopoukážky. Tú dostane poštou najstarší člen domácnosti a bude ju možné vyplatiť na pobočkách Slovenskej pošty, a to v lehote 45 dní od doručenia.

Za rok 2026 plánuje štát rozoslať energopoukážky v dvoch termínoch, prvá časť v januári a druhá v júli.

8. decembra 2025 o 8:33 Čas čítania 0:30 Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
10. decembra 2025 o 17:28 Čas čítania 0:36 Nemáte nárok na energopomoc? Štát radí Slovákom, ako postupovať Nemáte nárok na energopomoc? Štát radí Slovákom, ako postupovať
11. decembra 2025 o 6:31 Čas čítania 0:14 Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie Nedostali ste energopomoc? Štát zverejnil, čo potrebujete na overenie
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/KWON JUNHO/na voľné použitie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
dnes o 06:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
pred hodinou
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
včera o 12:22
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
včera o 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
pred 2 dňami
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
včera o 07:49
SHMÚ očakáva do konca decembra prekvapivé počasie. Prezradili, kedy môže začať snežiť
SHMÚ očakáva do konca decembra prekvapivé počasie. Prezradili, kedy môže začať snežiť
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
pred 3 dňami
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Lifestyle news
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne pred 30 minútami
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách pred hodinou
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter pred 2 hodinami
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? dnes o 08:42
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov včera o 16:07
Rock for People sa dostal do rebríčka TOP 10 európskych festivalov. Halsey bude jeho piatou headlinerkou včera o 14:42
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie včera o 14:06
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka včera o 13:18
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval včera o 12:35
Ikona herného sveta Lara Croft sa vracia. Fanúšikov série Tomb Raider čakajú hneď dve nové hry včera o 11:46
Slovensko Všetko
Viac ako stotisíc Slovákov zmení od nového roka poisťovňu. Klienti odchádzajú hlavne z jednej z nich
pred 26 minútami
Viac ako stotisíc Slovákov zmení od nového roka poisťovňu. Klienti odchádzajú hlavne z jednej z nich
Úrad priblížil, že aj v tomto roku sú obce s najväčším pomerom prepoistení na počet obyvateľov v najchudobnejších regiónoch Slovenska.
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
pred hodinou
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
Problém so slovenskou limonádou v Česku. Nápoj označený ako nealko obsahoval alkohol
pred 3 hodinami
Problém so slovenskou limonádou v Česku. Nápoj označený ako nealko obsahoval alkohol
Mnohých vodičov čaká po otvorení tunela Višňové veľké prekvapenie. Výjazd v smere do Vrútok nesprístupnia
dnes o 08:28
Mnohých vodičov čaká po otvorení tunela Višňové veľké prekvapenie. Výjazd v smere do Vrútok nesprístupnia
Slovenské pištole Grand Power sa dostali do embargovaného Jemenu, kontrola reexportu je slabá
pred hodinou
Slovenské pištole Grand Power sa dostali do embargovaného Jemenu, kontrola reexportu je slabá
Poistenie áut od roku 2026 zdražie. Stále však existuje spôsob, ako ušetriť
pred 3 hodinami
Poistenie áut od roku 2026 zdražie. Stále však existuje spôsob, ako ušetriť
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
pred 4 dňami
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia