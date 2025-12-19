Kategórie
TASR
dnes 19. decembra 2025 o 17:11
Čas čítania 1:29

Rusko postupuje po celej dĺžke frontovej línie, tvrdí Putin. Vymenoval mestá, na ktoré sa zameria

Rusko postupuje po celej dĺžke frontovej línie, tvrdí Putin. Vymenoval mestá, na ktoré sa zameria
Zdroj: TASR/AP/Pavel Bednyakov

Ruský prezident napriek všetkému tvrdí, že je stále ochotný ukončiť vojnu mierovou cestou.

Jednotky Moskvy postupujú na Ukrajine na všetkých bojových frontoch, uviedol v piatok ruský prezident Vladimir Putin na úvod svojej výročnej tlačovej konferencie v Moskve. Zároveň však dodal, že Rusko je pripravené a chce ukončiť konflikt mierovou cestou na základe zásad, ktoré hlava štátu predostrela na ruskom ministerstve zahraničných vecí v roku 2024.

Putin taktiež kritizoval EÚ za zmrazenie ruských aktív v Európe, pričom blok prirovnal k „zlodejom“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS, Reuters, AFP, ako i televízie Sky News a stanice CNN.

Putin uviedol, že Moskva zatiaľ nevidí zo strany Ukrajiny pripravenosť na mierové rokovania, no zároveň registruje určité signály – aj zo strany kyjevského režimu –, ktoré naznačujú ochotu zapojiť sa do dialógu.

Anektované územia odmietajú vrátiť

Dodal, že Rusko je pripravené a ochotné ukončiť konflikt mierovou cestou. Spresnil však, že mierové urovnanie musí byť „založené na princípoch“, ktoré stanovil vo svojom prejave počas stretnutia s vysokými predstaviteľmi ruského ministerstva zahraničných vecí v júni 2024. Požadoval, aby Ukrajina úplne stiahla svoje jednotky z celého územia Doneckej a Luhanskej oblasti a upustila od svojich plánov vstúpiť do NATO.

14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu

Po tom, čo ruská hlava štátu vyhlásila, že Rusko chce konflikt ukončiť mierovou cestou, dodala, že ruské jednotky „postupujú po celej dĺžke frontovej línie a nepriateľ ustupuje vo všetkých smeroch“. Putin doplnil, že do konca roka Moskva dosiahne ďalšie „úspechy“. Vymenoval pritom zoznam ukrajinských miest, ktoré sa ocitli v hľadáčiku jeho armády.

Začiatkom tohto týždňa Putin varoval, že Moskva sa bude snažiť rozšíriť svoje zisky na Ukrajine, ak Kyjev a jeho západní spojenci odmietnu požiadavky Kremľa.

V piatkovom prejave tiež varoval pred „vážnymi“ dôsledkami, ak mocnosti EÚ zrealizujú návrhy na použitie ruských aktív zmrazených v Európe na financovanie obrany Ukrajiny.

Lídri EÚ vo štvrtok večer odsúhlasili pôžičku Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na najbližšie dva roky. Mnohí európski lídri chceli na financovanie Ukrajiny priamo využiť ruské aktíva zmrazené v krajinách EÚ, miesto toho sa však nakoniec dohodli na bezúročnej pôžičke.

Putin varoval, že snahy EÚ financovať jeho nepriateľa budú mať „vážne dôsledky“ – a prirovnal zúčastnené krajiny k „zlodejom“. „Je to krádež... dôsledky sú pre zlodejov veľmi vážne,“ povedal. Dodal, že Rusko sa bude brániť na súdoch. Zároveň zdôraznil, že Európa bude musieť vrátiť to, čo „ukradla“ z ruských aktív.

18. decembra 2025 o 15:31 Čas čítania 0:29 Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
18. decembra 2025 o 18:02 Čas čítania 0:32 Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
19. decembra 2025 o 10:14 Čas čítania 0:31 Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
Putin
Zdroj: TASR/AP/Pavel Bednyakov
Domov
