Spotrebitelia tak rozdiely pocítia najmä v ponuke jednotlivých obchodov.
Predaj vajec z klietkových chovov sa na Slovensku od roku 2026 začne meniť, no nie všetky obchodné reťazce zvolia rovnaký postup.
Reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) plánujú predaj klietkových vajec v roku 2026 utlmovať a postupne s ním skončiť. Ide o záväzok, ktorý platí v celej EÚ a oznámili ho už v roku 2018. Obchodníci zároveň deklarujú snahu zachovať spoluprácu so slovenskými dodávateľmi, ak to trhové podmienky umožnia.
Naopak, obchodné siete združené v Zväze obchodu SR budú klietkové vajcia predávať aj po 1. januári 2026. Argumentujú podporou domácich producentov, ktorí nemali dostatok času ani financií na rýchlu modernizáciu chovov.
Jednotlivé reťazce k téme pristupujú rôzne
Kaufland, Lidl, Tesco, Terno a Kraj plánujú predaj klietkových vajec ukončiť do konca roka 2025 alebo začiatkom roka 2026. COOP Jednota bude mať v ponuke aj naďalej vajcia zo všetkých typov chovov. Biedronka klietkové vajcia na Slovensku nepredávala a ani predávať nebude.