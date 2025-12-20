Kategórie
redakcia
dnes 20. decembra 2025 o 15:02
Čas čítania 3:14

REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem

REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem

Najnovší rebríček magazínu Forbes prináša 70 rodinných firiem, ktoré ročne vytvoria výnosy za takmer 10 miliárd eur.

Rebríček Top rodinných firiem, ktorý už jedenásty rok zostavuje Forbes, mapuje spoločnosti, kde má rodina majoritný podial a v ich riadení figurujú minimálne dvaja zástupcovia. Tento rok sa do výberu dostalo až 70 firiem.

Spolu dosiahli tieto spoločnosti kumulované ročné výnosy vo výške 9,7 miliardy eur a celkový zisk 352 miliónov. V rebríčku sa objavujú firmy, v ktorých sa už vedenia ujala druhá alebo tretia generácia. 

Názov firmy Majitelia Výnosy Zisk

1. Grafobal Group

 Kmotríkovci 2,1 mld. eur 23,9 mil. eur
2. Niké Bergerovci 258 mil. eur 53,1 mil. eur
3. Raven Harvánekovci 410,4 mil. eur 1,2 mil. eur
4. T a M trans spedition Tóthovci 352,4 mil. eur 10,9 mil. eur
5. Arimex Rebrovci 352,3 mil. eur 10,9 mil. eur
6. Labaš Labašovci 407 mil. eur 13,9 mil. eur
7. Agel SK Chrenekovci 329 mil. eur 19 mil. eur
8. PPA Controll Pavlůovci 228,1 mil. eur 8,6 mil. eur
9. P+3 a iné Poórovci 171,3 mil. eur 13,5 mil. eur
10. Soria Kasperovci 220,2 mil. eur 5,9 mil. eur
11. Agromačaj a iné Mačajovci 241,2 mil. eur 3,7 mil. eur
12. Domäsko Konkoľovci 163,5 mil. eur 10,3 mil. eur
13. Agro Tami a iné Bobákovci 265,7 mil. eur 4 mil. eur
14. Matador Holding Rosinovci 145 mil. eur 10 mil. eur
15. RealK a Real H.M. Mészárosovci 211,3 mil. eur 3,5 mil. eur
16. Libex, Koruna a iné Cvachovci 166,2 mil. eur 4,9 mil. eur
17. MTS Krivá Habovštiakovci 88,2 mil. eur 9,8 mil. eur
18. M+M Macegovci 170,8 mil. eur 6,6 mil. eur
19. Kellys Bicycles Divincovci 118,9 mil. eur 3,6 mil. eur
20. Gevorkyan Gevorkyanovci 100,1 mil. eur 5,8 mil. eur
21. Istermeat, Euromilk a iné Világiovci 126,6 mil. eur -0,9 mil. eur
22. Mikona Crkoňovci 93,5 mil. eur 3,4 mil. eur
23. Lunys Kaňukovci 107,7 mil. eur 3,7 mil. eur
24. Gamota Trading a iné Zsigóovci 104,1 mil. eur* 0,8 mil. eur
25. Gamex Trading a iné Ösziovci 108,8 mil. eur* 1,2 mil. eur

 Pokračovanie rebríčka je na ďalšej strane. 

