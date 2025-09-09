Najintenzívnejšia búroková činnosť sa očakáva východne od poludnia.
Už od skorého rána sa nad východným Slovenskom objavujú búrky. Zatiaľ zasiahli len krajné okresy, no počas dňa sa môžu objaviť aj v ďalších oblastiach. Včerajšie intenzívne búrky spôsobili problémy od Košíc po Poprad. Veterné počasie zvalilo stromy a spôsobilo výpadky elektrickej energie, prívalový dážď zaplavil niekoľko ciest, informuje iMeteo.
Dnes sa búrky vyskytujú od rána, zatiaľ nie sú také intenzívne ako tie včerajšie. Oblačnosť a zrážky sa nachádzajú v okolí Sniny, Sobraniec, Prešova a severne od Revúcej. Búrky a prehánky budú pokračovať počas dopoludnia.
Najintenzívnejšia búrková činnosť sa očakáva východne od poludnia, hlavne vo východnej polovici Prešovského a Košického kraja. Vietor môže byť silný a spadnúť by malo približne 20 mm zrážok. Okresy Snina a Sobrance si od búrok neoddýchnu a situácia bude pokračovať počas celého dňa.
Prečítaj si aj tieto články: