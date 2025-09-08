Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého či druhého stupňa.
Na väčšine územia SR treba v pondelok rátať s búrkami. Očakávajú sa najmä na východnom a strednom Slovensku. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého či druhého stupňa. Platia predbežne do pondelka 23.00 hod. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha druhého stupňa sa týka okresov Poltár, Revúca a Rimavská Sobota. V daných lokalitách sa môžu vyskytnúť búrky s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a krúpami. „Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozornil SHMÚ.
Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pre celý Košický, Prešovský a Žilinský kraj, väčšinu okresov Banskobystrického kraja aj pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Prievidza i Púchov. Pre okresy Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca platí tiež výstraha prvého stupňa pred povodňou.
