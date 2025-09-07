V utorok by mali byť búrky výraznejšie než v pondelok.
Slovensko počas víkendu zasiahli búrky, ktoré priniesli tisícky bleskov, prudké zrážky a miestami aj krúpy. Studený front priniesol tri vlny búrok, z ktorých najvýraznejšia zasiahla východné Slovensko, informuje iMeteo.
Počasie momentálne ovplyvňuje tlaková výš nad Poľskom, jej vplyv však nepotrvá dlho. V pondelok má nad naše územie doraziť výšková tlaková níž, ktorá prinesie ďalšiu vlnu búrok a prehánok. Tie sa očakávajú najmä na severe a východe Slovenska.
V utorok by mali byť búrky výraznejšie a večer môže postupovať studený front s intenzívnejšími prejavmi.
