Novela má umožniť prísnejší, ale zároveň individuálny prístup k páchateľom, ktorí sa opakovane dopúšťajú majetkovej trestnej činnosti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhuje novelizáciu trestného zákona v reakcii na nárast drobných krádeží. Do pripravovanej zmeny zákona chce doplniť ustanovenie, ktoré by zabezpečilo účinnú ochranu spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú menších krádeží, a zároveň umožnilo individuálne posúdenie každého prípadu vrátane alternatívnych trestov či odklonov v trestnom konaní, informuje Denník N.
Opozícia, obchodné reťazce a samosprávy už dlhšie upozorňujú, že zmeny trestného zákona presadzované koalíciou Smer, Hlas a SNS viedli k nárastu drobných krádeží, pretože sankcie nie sú dostatočne odstrašujúce.
Jednou z hlavných zmien je zvýšenie hranice pre klasifikáciu krádeže ako trestného činu z 266 € na 700 €, pričom zo zákona zmizlo aj ustanovenie, ktoré postihovalo opakované menšie krádeže, tzv. „horalkový paragraf“.