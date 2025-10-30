Policajti pracujú na prípadoch a vyzývajú verejnosť, aby pomohla s akýmikoľvek informáciami.
V priebehu októbra zlodeji odcudzili šesť vozidiel modelov Toyota RAV4 a Toyota C-HR Hybrid, a to najmä počas nočných hodín na verejných parkoviskách pri bytových domoch v rôznych mestách regiónu, informuje Polícia SR - Prešovský kraj na sociálnej sieti.
Polícia na prípadoch intenzívne pracuje a vyzýva verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovala linku 158 alebo napísala správu na oficiálnu FB stránku polície. Vďaka všímavosti obyvateľov môže pomôcť odhaliť páchateľov a zabrániť ďalším krádežiam.
