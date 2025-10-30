Uzavretý bude úsek smerom do Bratislavy od 13. do 16. novembra.
Od polovice novembra čaká motoristov na diaľnici D1 pred Bratislavou ďalšia séria uzáver. Najprv bude úsek uzavretý v smere do Bratislavy počas víkendu 13.–16. novembra, pričom presný termín závisí od počasia. Počas štvrtku, piatka a sobotného doobedia sa bude meniť asfalt pri Vajnorskom jazere, od piatka večera začnú práce v križovatke Triblavina.
Motoristi budú mať k dispozícii alternatívne trasy cez križovatku Bernolákovo alebo po D1 napojiť sa na vetvu D4 smer Rača. NDS upozorňuje na dodržiavanie dopravného značenia, aby sa znížili dopravné zápchy. Úplné ukončenie uzávery je plánované v nedeľu večer, v závislosti od počasia. Nasledujúci víkend bude uzávera D1 v opačnom smere, výlučne počas víkendu.