Suma môže dosiahnuť až 16 500 eur.
Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) na Slovensku môžu získať od štátu príspevok na kúpu osobného auta, ktorý im uľahčí život a zabezpečí väčšiu samostatnosť. Výška príspevku môže dosiahnuť až 16 596,96 eur, ak je vozidlo vybavené automatickou prevodovkou z dôvodu zdravotných potrieb žiadateľa.
Bežný príspevok je stanovený na maximálnu sumu 13 277,58 eur, píše sa na oficiálnej webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Kto má nárok na príspevok?
Nárok na túto podporu nie je automatický a podlieha prísnym podmienkam. Žiadateľ musí preukázať, že je odkázaný na individuálnu prepravu, čo znamená, že pre svoj zdravotný stav nemôže využívať verejnú dopravu.
Okrem toho musí byť zamestnaný, chystať sa do zamestnania, navštevovať školu alebo sociálne zariadenie. Veľmi dôležitým faktorom je aj to, že vozidlo musí byť využívané pravidelne – najmenej dvakrát týždenne na dochádzku do práce, školy alebo do sociálneho zariadenia.
Ako požiadať o tento príspevok?
Ak sa chce niekto uchádzať o túto finančnú pomoc, musí si podať žiadosť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa svojho trvalého pobytu. Úrady odporúčajú vopred si preveriť všetky potrebné dokumenty a podmienky, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám.
Ďalšie dôležité informácie
Netreba však zabúdať, že príspevok nie je určený na akékoľvek vozidlo. Auto, na ktoré sa dotácia vzťahuje, nesmie byť staršie ako päť rokov. Taktiež, ak by si sa rozhodol predať alebo darovať auto pred uplynutím siedmich rokov, môžeš byť povinný vrátiť časť alebo celý príspevok.
Táto finančná podpora môže byť obrovskou pomocou pre ľudí s ŤZP, ktorí potrebujú vlastnú dopravu na uľahčenie každodenného života. Napriek tomu však nie všetci záujemcovia splnia prísne podmienky, a tak nie každý zdravotne znevýhodnený človek má na príspevok automatický nárok. Ďalšie podstatné informácie, ktoré by si mal o príspevku vedieť, nájdeš na spomínanom webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
