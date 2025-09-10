Kategórie
dnes 10. septembra 2025 o 15:10
Čas čítania 0:46

D1 bude cez víkend uzavretá. Dôvodom je otvorenie poslednej výjazdovej vetvy križovatky

D1 bude cez víkend uzavretá. Dôvodom je otvorenie poslednej výjazdovej vetvy križovatky
Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Pre práce bude diaľnica D1 medzi Zlatými pieskami a Senecom dočasne uzavretá, pričom termín môže ovplyvniť počasie.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje otvoriť poslednú výjazdovú vetvu križovatky Bernolákovo tento víkend. Otvorenie vetvy si vyžiada jednosmernú uzáveru diaľnice D1 od Zlatých pieskov po Senec. Posledné slovo však bude mať počasie.


„Po tomto predĺženom víkende sa križovatka Bernolákovo dostane do pôvodného režimu, keď sa motoristi z Bernolákova, Chorvátskeho Grobu a ďalších blízkych obcí budú môcť pohodlne napojiť na D1 v každom smere,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik. Diaľnica má byť v smere na Trnavu pre práce na otvorení vetvy uzavretá. „Plánovaná uzávera sa začne v piatok (12. 9.) o 20.00 h a práce by sa mali skončiť v pondelok (15. 9.),“ priblížili z NDS.


Ako podotkli, počas uzávery bude zhotoviteľ na diaľnici realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie, presúvať ťažké betónové zvodidlá a vykonávať iné práce nevyhnutné na sprejazdnenie vetvy. Uzáveru podľa nich súbežne využijú na práce na svahoch násypov, na vŕtanie a betónovanie pilót portálov dopravných značení, realizáciu zvodidiel či prevádzkovú údržbu okolia diaľnice.


Doplnili, že práce na realizácii dopravných značení sú do značnej miery závislé od vhodného počasia. Uzáveru podľa nich môže skomplikovať prípadný dážď. V prípade nevhodného počasia sa preto práce môžu presunúť na najbližší možný termín.

10. septembra 2025 o 11:10 Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil
10. septembra 2025 o 9:30 Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
10. septembra 2025 o 7:37 Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Wikipedia∕Midnight Runner
Diaľnice Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Miroslav Košírer
