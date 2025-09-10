Kategórie
dnes 10. septembra 2025 o 11:10
Čas čítania 1:17

Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil

Kategória:
Slovensko
Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pellegrini podľa svojich slov ešte nemal možnosť ich dopodrobna preskúmať, avšak vyjadril obavu z toho, že konsolidácia bude v sume takmer troch miliárd eur.

Prezident Peter Pellegrini v stredu počas pracovnej návštevy Japonska vyhlásil, že ho nemilo prekvapil objem konsolidačných opatrení, ktoré predstavil minister financií Ladislav Kamenický.

Pellegrini podľa svojich slov ešte nemal možnosť ich dopodrobna preskúmať, avšak vyjadril obavu z toho, že konsolidácia bude v sume takmer troch miliárd eur. Z toho podľa neho vyplýva, že niečo nie je v poriadku.

PEllegrini
Zdroj: TASR/Jakub Kotian


„Ak si dobre pamätám, tak po minuloročnej konsolidácii vláda a minister financií tvrdili, že ďalší rok nás bude čakať konsolidácia rádovo niekde do jednej miliardy. Potom to boli pomaly dve miliardy a teraz už sú to skoro miliardy tri. Takže niečo nie je dobré,“ uviedol Pellegrini a súčasne upozornil, že treba dávať veľký pozor na to, ako sa výrazne začína znižovať hospodársky rast SR.

„Mám obavu - a preto budem pozorne sledovať tie opatrenia - či ešte viacej nepribrzdia hospodársky rast, čím by sa Slovensko pri odhadovanom raste 0,4 percenta HDP nakoniec mohlo prepadnúť až do recesie. To by bolo veľmi, veľmi nepríjemné,“ vyhlásil.


Prezident SR tiež vyjadril poľutovanie nad tým, že v súvislosti s konsolidáciou neprebehla väčšia odborná diskusia aj vzhľadom na to, že ide o veľký objem peňazí a na poslednú chvíľu. Pozorne podľa svojich slov sleduje aj reakcie opozície, no nejakú zásadnú alternatívu, kde by sa mali nájsť skoro tri miliardy (eur), nezachytil.

kamenicky
Zdroj: TA3


„Ako by sme na Slovensku mali trochu krízu ťažkých, ale možno závažných ekonomických rozhodnutí, ktoré bude treba urobiť, ale tak, aby čo najmenej zasiahli už tak krehký ekonomický rast na Slovensku,“ dodal Pellegrini, ktorý je v Japonsku pri príležitosti Národného dňa SR na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake.


Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude podľa Kamenického obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Ten by mal ušetriť 1,14 miliardy eur napríklad znížením výdavkov na tovary a služby, rušením a zlučovaním niektorých úradov, ale aj zásadným znížením výdavkov na mzdy.

