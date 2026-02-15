Cestári hlásia vrstvu čerstvého a utlačeného snehu na diaľnici D3, oravskej R3 a na väčšine horských priechodov.
Slovenská správa ciest (SSC) varuje na svojom webe zjazdnost.sk pred nepriaznivým počasím. V žilinskej mestskej časti Brodno obmedzuje silné sneženie dohľadnosť len na 100 metrov. Cestári hlásia čerstvý, kašovitý až utlačený sneh na viacerých dôležitých úsekoch:
- Kysuce a Orava: Sneh pokrýva diaľnicu D3 v úsekoch Čadca – Svrčinovec a Poľana – Skalité, ako aj rýchlostnú cestu R3.
- Stredné a východné Slovensko: Zimné podmienky komplikujú dopravu najmä v hornatejších oblastiach.
- Horské priechody: Vrstva snehu sťažuje prejazd cez Huty, Oravskú Lesnú, Makov, Javorník, Fačkov, Príslop, Donovaly a Podspády.
