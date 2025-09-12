Kategórie
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 12. septembra 2025 o 5:55
Čas čítania 1:00

Leopardia koža na Marse? Vzorka roveru obsahuje minerály, ktoré môžu, ale nemusia dokazovať život

Kategória:
Zahraničie
Leopardia koža na Marse? Vzorka roveru obsahuje minerály, ktoré môžu, ale nemusia dokazovať život
Zdroj: X (@NASA)

Perseverance odobral vzorku horniny minulé leto v kráteri Jezero. Tím NASA si túto horninu všimol pre škvrny, ktoré pripomínali vzor leopardovej kože.

Vzorka horniny, ktorú vlani na Marse odobral rover Perseverance americkej vesmírnej agentúry NASA, by mohla vykazovať známky dávneho mikrobiálneho života, uviedla v stredu samotná agentúra. 

„Mohlo by tak ísť o najjednoznačnejšie potvrdenie prítomnosti života, aké sme kedy na Marse našli,“ povedal americký minister dopravy Sean Duffy, ktorého pred niekoľkými týždňami prezident Donald Trump vymenoval za dočasného šéfa NASA.

Zástupkyňa riaditeľstva vedeckých misií NASA Nicky Foxová však zdôraznila, že táto možnosť nie je istá a dodala, že sú potrebné detailnejšie údaje a štúdie.

„Zverejnením tohto výsledku, ktorý prešiel odborným posúdením, NASA sprístupňuje tieto údaje širšej vedeckej komunite na ďalší výskum s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť ich biologický potenciál,“ povedala.

Škvrny pripomínajú vzor leopardovej kože

Perseverance odobral vzorku horniny minulé leto v kráteri Jezero. Tím NASA si túto horninu všimol pre škvrny, ktoré pripomínali vzor leopardovej kože. Vzorka bola následne preskúmaná pomocou všetkých vedeckých prístrojov na palube roveru.

Hornina obsahuje íl a bahno a okrem iných prvkov aj uhlík, síru, oxidované železo a fosfor. Fľaky v hornine pozostávajú z minerálov, ako je vivianit a greigit, ktoré spolu môžu naznačovať bývalý mikrobiálny život, avšak môžu sa vyskytovať aj bez biologických reakcií.
Výsledky boli teraz uverejnené v časopise Nature.

Perseverance pristál na Marse v roku 2021 po riskantnom manévri a odvtedy skúma túto planétu. Vývoj a zhotovenie roveru, ktorý stál približne 2,5 miliardy dolárov, trvalo osem rokov.

NASA Správy zo sveta Vesmír
Náhľadový obrázok: X (@NASA)
