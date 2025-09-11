Kurz eura voči zlotému vzrástol o 0,34 % na 4,2624 PLN, čo je najvyššia hodnota od začiatku septembra.
Drony v noci na stredu viackrát narušili poľský vzdušný priestor a situácia sa odrazila aj na ekonomike. Poľský zlotý v stredu ráno prudko oslabil a devízové trhy reagovali okamžite.
Portál money.pl informoval, že kurz eura voči zlotému vzrástol o 0,34 % na 4,2624 PLN, čo je najvyššia hodnota od začiatku septembra. Dolár posilnil ešte výraznejšie, o 0,60 % na 3,65 PLN. Krátko po 13.00 hod. sa kurz stále držal na úrovni 4,2625 PLN za euro.
Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Galecká podľa agentúry Reuters uviedla, že úrady našli sedem dronov a časti jednej rakety neznámeho pôvodu. Poľskí politici zároveň informovali, že ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny a niektoré z nich zostrelili.
Premiér Donald Tusk povedal, že armáda zaznamenala spolu 19 narušení. Podľa neho vojaci so spojencami z NATO zostrelili štyri drony. Prvý incident nastal v utorok o 23.30 hod. a posledný v stredu o 6.45 hod.
