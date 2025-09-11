Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 11. septembra 2025 o 10:30
Čas čítania 1:07

Kvôli narušeniu poľského vzdušného priestoru zasadne mimoriadne Bezpečnostná rada OSN

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kvôli narušeniu poľského vzdušného priestoru zasadne mimoriadne Bezpečnostná rada OSN
Zdroj: TASR/PAP

Rada zasadne na žiadosť Poľska.

Bezpečnostná rada OSN mimoriadne zasadne na žiadosť Poľska v súvislosti so stredajším narušením poľského vzdušného priestoru dronmi počas ruského útoku na Ukrajinu. Oznámilo to vo štvrtok ráno poľské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X, informuje TASR.

Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministra zahraničných vecí Marcina Bosackého, o ktorom informovala agentúra PAP, sa Poľsko bude v BR OSN aktívne zasadzovať za prerokovanie útoku ruských dronov na svoje územie.

Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Stéphane Dujarric podľa PAP už v stredu upozornil, že incident poukazuje na reálne riziko rozšírenia vojny na Ukrajine a nanovo aj jej negatívne vplyvy na región.

Bezpečnostná rada OSN je jedným zo šiestich hlavných orgánov Organizácie Spojených národov a nesie hlavnú zodpovednosť za udržiavanie mieru a bezpečnosti vo svete. Môže prijímať záväzné rozhodnutia vrátane ukladania sankcií.

Poľsko zostrelilo viacero dronov

K viacnásobnému narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo v noci z utorka na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. Ministerstvo vnútra oznámilo, že doteraz sa našli zvyšky 16 dronov.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského je cieľom zvolania zasadnutia BR OSN upriamenie pozornosti sveta na bezprecedentný útok ruských dronov na členský štát nielen OSN, ale aj Európskej únie a NATO. Dodal, že incident, pri ktorom došlo k 19 narušeniam vzdušného priestoru počas sedemhodinovej akcie, nemožno považovať za náhodu, ale za test vojenských a politických reakcií nielen Poľska, ale celého NATO.

Sikorski zároveň pripomenul, že Poľsko už požiadalo o konzultácie v rámci článku 4 NATO a zdôraznil, že Poľsko okrem posilnenia protivzdušných a protidronových kapacít žiada aj o uvalenie sankcií na Rusko a zvýšenie podpory Ukrajiny.

Prečítaj si aj tieto články:

11. septembra 2025 o 9:51 Čas čítania 0:36 Nočné útoky dronov stiahli poľský zlotý. Od septembra sa dostal na najslabšiu úroveň voči euru Nočné útoky dronov stiahli poľský zlotý. Od septembra sa dostal na najslabšiu úroveň voči euru
10. septembra 2025 o 15:46 Čas čítania 0:43 Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
10. septembra 2025 o 12:32 Čas čítania 0:49 Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO
Donald Tusk
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Poľsko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/PAP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
dnes o 06:45
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
pred hodinou
Od januára sa môže zmeniť výpočet dôchodkov. Materskú a rodičovskú dovolenku čaká veľká zmena
Od januára sa môže zmeniť výpočet dôchodkov. Materskú a rodičovskú dovolenku čaká veľká zmena
dnes o 07:58
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 3 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
včera o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
4. 9. 2025 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Lifestyle news
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu pred 49 minútami
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení pred 2 hodinami
Bývalá účastníčka Love Islandu zdieľala emotívny odkaz. Úprimne prehovorila o strate bábätka pred 2 hodinami
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou pred 3 hodinami
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky pred 3 hodinami
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu včera o 19:05
Tento DC seriál môže poraziť Menendezovcov aj Adolescenta. Colin Farrell sa kvôli nemu zmenil na nepoznanie včera o 18:13
Toto sú svadobné red flags. Podľa fotografov predpovedajú rozvod ešte skôr, než sa rozkrojí torta včera o 17:28
Epsteinova narodeninová kniha rozvírila americkú politiku: Pod kresbou nahého tela je podpis „Donald“, Trump sa bráni včera o 16:31
Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum včera o 15:25
Zahraničie Všetko
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
včera o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
NATO vyjadrilo solidaritu s Varšavou a odsúdilo bezohľadné konanie Ruska počas útokov na Ukrajinu.
Napriek spojenectvu s Moskvou Bielorusko varovalo Varšavu pred hrozbou ruských dronov
pred 28 minútami
Napriek spojenectvu s Moskvou Bielorusko varovalo Varšavu pred hrozbou ruských dronov
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
dnes o 06:14
Zadržali podozrivého zo zastrelenia vplyvného aktivistu Charlieho Kirka. Trump mu poslal silný odkaz
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
včera o 10:30
AKTUÁLNE: Poľsko po invázii ruských dronov zvažuje aktiváciu článku 4 NATO. Čo to znamená?
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
včera o 06:13
AKTUÁLNE: Stíhačky v Poľsku zostrelili ruské drony. Armáda NATO je vo vysokej pohotovosti
Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO
včera o 12:32
Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
včera o 06:30
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Prvá výplata môže byť príležitosťou vytvoriť si núdzový fond a rozumne rozdeliť peniaze na výdavky aj sporenie.
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia