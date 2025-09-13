Kategórie
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 13. septembra 2025 o 11:32
Čas čítania 0:54

USA prisľúbili NATO úplnú ochranu. Budú brániť „každý centimeter“ územia

Kategória:
Zahraničie
USA prisľúbili NATO úplnú ochranu. Budú brániť „každý centimeter“ územia
Zdroj: TASR/AP

Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom.

Spojené štáty v piatok oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť „každý centimeter“ územia NATO. Pripojili sa k západným spojencom v spoločnom vyhlásení, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a obvinili Moskvu z porušenia medzinárodného práva a zakladajúcej Charty OSN.

„Spojené štáty stoja za svojimi spojencami z NATO tvárou v tvár tomuto alarmujúcemu narušeniu vzdušného priestoru,“ povedala úradujúca veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová.

Veľvyslankyňa tiež poznamenala, že Rusko zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny, odkedy sa americký prezident Donald Trump stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aljaške v rámci úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. „Tieto kroky, ku ktorým sa teraz pridalo aj narušenie vzdušného priestoru spojenca USA – úmyselné alebo nie – svedčia o obrovskej neúcte k úprimným snahám USA o ukončenie tohto konfliktu,“ povedala Sheaová.

Rusko vyzývajú, aby zastavilo vojnu

Vyhlásenie, ktoré ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal poľský minister zahraničných vecí Marcin Bosacki, tiež vyzvalo Rusko, aby zastavilo „svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine“ a upustilo od ďalších provokácií. Spoločné vyhlásenie v OSN v piatok podporilo 43 krajín.

Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom. Poľsko v stredu zostrelilo podozrivé ruské drony vo svojom vzdušnom priestore s podporou lietadiel svojich spojencov z NATO. Rusko uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.

Prečítaj si aj tieto články:

13. septembra 2025 o 8:48 Čas čítania 0:41 VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
28. augusta 2025 o 9:09 Čas čítania 1:44 Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
26. augusta 2025 o 17:00 Čas čítania 8:50 Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor) Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
trump
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
NATO Správy zo sveta USA
Domov
Zdieľať
Diskusia