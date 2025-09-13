Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom.
Spojené štáty v piatok oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť „každý centimeter“ územia NATO. Pripojili sa k západným spojencom v spoločnom vyhlásení, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a obvinili Moskvu z porušenia medzinárodného práva a zakladajúcej Charty OSN.
„Spojené štáty stoja za svojimi spojencami z NATO tvárou v tvár tomuto alarmujúcemu narušeniu vzdušného priestoru,“ povedala úradujúca veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová.
Veľvyslankyňa tiež poznamenala, že Rusko zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny, odkedy sa americký prezident Donald Trump stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aljaške v rámci úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. „Tieto kroky, ku ktorým sa teraz pridalo aj narušenie vzdušného priestoru spojenca USA – úmyselné alebo nie – svedčia o obrovskej neúcte k úprimným snahám USA o ukončenie tohto konfliktu,“ povedala Sheaová.
Rusko vyzývajú, aby zastavilo vojnu
Vyhlásenie, ktoré ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal poľský minister zahraničných vecí Marcin Bosacki, tiež vyzvalo Rusko, aby zastavilo „svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine“ a upustilo od ďalších provokácií. Spoločné vyhlásenie v OSN v piatok podporilo 43 krajín.
Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom. Poľsko v stredu zostrelilo podozrivé ruské drony vo svojom vzdušnom priestore s podporou lietadiel svojich spojencov z NATO. Rusko uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.
