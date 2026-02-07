Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 7. februára 2026 o 14:37
Čas čítania 0:20

VIDEO: Severná Kórea sa nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovali si vlastnú „Národnú súťaž zimných športov“

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VIDEO: Severná Kórea sa nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovali si vlastnú „Národnú súťaž zimných športov“
Zdroj: Youtube / @CRUXnews

Severná Kórea naposledy súťažila na Zimných olympijských hrách v roku 2018 v Južnej Kórei.

Severokórejským športovcom sa nepodarilo kvalifikovať na zimné olympijské hry, ktoré sa začali v piatok v Taliansku. Rozhodli sa zorganizovať si vlastné podujatie s názvom „Národná súťaž zimných športov 2026“. Informoval o tom denník Daily NK a portál YTN.

Otvorenie sa konalo na zimnom štadióne a podľa severokórejských štátnych médií sa súťaž bude konať vo viac než 50 disciplínach v piatich zimných športoch, vrátane ľadového hokeja, krasokorčuľovania a lyžovania.

Pozri si, ako to tam vyzeralo: 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 2 dňami
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
pred 3 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 3 hodinami
Maximálna materská je v roku 2026 vyše 2 300 eur mesačne. Ako ju získať?
Maximálna materská je v roku 2026 vyše 2 300 eur mesačne. Ako ju získať?
dnes o 11:23
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
pred 2 dňami
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 3 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 2 dňami
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
Slovensko má ďalšieho milionára. Košičan v sobotnom žrebovaní vyhral neuveriteľných 3,2 milióna eur
včera o 16:50
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
pred 2 dňami
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
1
30. 1. 2026 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
2. 2. 2026 16:38
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Lifestyle news
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
pred 38 minútami
VIDEO: Veľké prepúšťanie a rušenie hier. Čo sa deje s herným štúdiom Ubisoft?
pred 57 minútami
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili album ESS2. Na túto show Subdeck a ani Bratislava tak skoro nezabudnú
dnes o 12:02
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
včera o 22:49
Založila si Ariana Grande tajný profil na Instagrame? Fanúšikovia riešia kontroverzný obsah a zvláštne príspevky s jedlom
včera o 16:01
Gabryell po koncerte skončil v nemocnici so zápalom: „Keď sa to zopakuje, budem musieť so shows skončiť“
včera o 15:21
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbehu po tretej časti
včera o 14:34
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
včera o 13:48
Relácia 5 proti 5 sa po rokoch vracia na obrazovky. Novým moderátorom bude Andy Kraus
včera o 13:34
Zahraničie Všetko
Vodiči, pozor: Táto novinka zaskočí mnohých Slovákov. Stačí chvíľka nepozornosti a hrozí pokuta až 700 eur
dnes o 09:25
Vodiči, pozor: Táto novinka zaskočí mnohých Slovákov. Stačí chvíľka nepozornosti a hrozí pokuta až 700 eur
Do praxe sa má zaviesť od 1. mája 2026.
Nebinárna aktivistka v Maďarsku zbila obuškom neonacistov. Dostala 8 rokov väzenia
dnes o 08:07
Nebinárna aktivistka v Maďarsku zbila obuškom neonacistov. Dostala 8 rokov väzenia
Hanba a nočné sťahovanie z Windsoru. Bývalý princ Andrew kvôli Epstein files mizne z kráľovského sídla
včera o 19:13
Hanba a nočné sťahovanie z Windsoru. Bývalý princ Andrew kvôli Epstein files mizne z kráľovského sídla
Známa destinácia spúšťa program pre digitálnych nomádov. Koľko musíš zarábať, aby si mohol žiť v exotike?
dnes o 10:43
Známa destinácia spúšťa program pre digitálnych nomádov. Koľko musíš zarábať, aby si mohol žiť v exotike?
PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny
dnes o 08:46
PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny
Rusi zasiahli psí útulok na Ukrajine: Na mieste zahynulo množstvo zvierat
dnes o 06:27
Rusi zasiahli psí útulok na Ukrajine: Na mieste zahynulo množstvo zvierat
Slovensko Všetko
Rybári, pozor: Ryby z tejto rieky v žiadnom prípade nejedzte. Obsahujú ťažké kovy, ktoré môžu spôsobiť rakovinu
pred 3 hodinami
Rybári, pozor: Ryby z tejto rieky v žiadnom prípade nejedzte. Obsahujú ťažké kovy, ktoré môžu spôsobiť rakovinu
včera o 16:50
Pozor na tieto vajíčka. Veterinári ich pre vtáčiu chrípku apelujú vrátiť a nekonzumovať
dnes o 11:23
Známa rakúska kaviareň v Bratislave definitívne končí. Dôvodom je údajne nízka kvalita slovenskej prevádzky
Ekonomika Všetko
PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny
dnes o 08:46
PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny
pred 3 hodinami
Maximálna materská je v roku 2026 vyše 2 300 eur mesačne. Ako ju získať?
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
Zahraničie Všetko
Vodiči, pozor: Táto novinka zaskočí mnohých Slovákov. Stačí chvíľka nepozornosti a hrozí pokuta až 700 eur
dnes o 09:25
Vodiči, pozor: Táto novinka zaskočí mnohých Slovákov. Stačí chvíľka nepozornosti a hrozí pokuta až 700 eur
dnes o 08:07
Nebinárna aktivistka v Maďarsku zbila obuškom neonacistov. Dostala 8 rokov väzenia
pred hodinou
VIDEO: Severná Kórea sa nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovali si vlastnú „Národnú súťaž zimných športov“

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
pred 3 dňami
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Prečo peniaze nevracali a aké dôsledky môžu mať kauzy tzv. haciend pre Slovensko?
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
pred 3 dňami
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
pred 3 dňami
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
3. 2. 2026 13:30
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia