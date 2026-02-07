Severná Kórea naposledy súťažila na Zimných olympijských hrách v roku 2018 v Južnej Kórei.
Severokórejským športovcom sa nepodarilo kvalifikovať na zimné olympijské hry, ktoré sa začali v piatok v Taliansku. Rozhodli sa zorganizovať si vlastné podujatie s názvom „Národná súťaž zimných športov 2026“. Informoval o tom denník Daily NK a portál YTN.
Otvorenie sa konalo na zimnom štadióne a podľa severokórejských štátnych médií sa súťaž bude konať vo viac než 50 disciplínach v piatich zimných športoch, vrátane ľadového hokeja, krasokorčuľovania a lyžovania.
Pozri si, ako to tam vyzeralo: