Erika Kirk, vdova po Charliem Kirkovi, vystúpila so slzami v očiach a poďakovala záchranárom, ktorí sa snažili zachrániť jej manžela. Urobila tak počas živého vysielania, kde vedľa nej stálo prázdne kreslo, ktoré jej muž používal pri nahrávaní podcastov.
Vo svojom prejave citovala Bibliu a spomenula lásku, ktorú Charlie cítil k Donaldovi Trumpovi, viceprezidentovi JD Vanceovi, k Spojeným štátom, ale najmä k ich dvom deťom. „Najviac miloval svoje deti. A miloval mňa,“ povedala.
Erika Kirk počas prejavu povedala, že hlas jej manžela zostane a jeho odkaz sa nestratí. Vyhlásila, že ak si páchatelia mysleli, že umlčali jeho posolstvo, dosiahli pravý opak.
Hovorila aj o ich trojročnej dcére a ročnom synovi. Spomenula, že nevie, ako im vysvetliť náhlu stratu otca. „Moje dieťa, ocko ťa veľmi miluje. Neboj sa, je na pracovnej ceste s Ježišom,“ odkázala dcére.
Charlieho Kirka, konzervatívneho aktivistu, zastrelili v stredu počas vystúpenia na univerzitnej pôde v meste Orem v Utahu. Polícia vo štvrtok večer zadržala podozrivého Tylera Robinsona po tom, ako sa sám prihlásil.
