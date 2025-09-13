Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová
dnes 13. septembra 2025 o 8:48
Čas čítania 0:41

VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
Zdroj: Chip Somodevilla/Getty Images

Erika Kirk počas prejavu povedala, že hlas jej manžela zostane a jeho odkaz sa nestratí.

Erika Kirk, vdova po Charliem Kirkovi, vystúpila so slzami v očiach a poďakovala záchranárom, ktorí sa snažili zachrániť jej manžela. Urobila tak počas živého vysielania, kde vedľa nej stálo prázdne kreslo, ktoré jej muž používal pri nahrávaní podcastov.

Vo svojom prejave citovala Bibliu a spomenula lásku, ktorú Charlie cítil k Donaldovi Trumpovi, viceprezidentovi JD Vanceovi, k Spojeným štátom, ale najmä k ich dvom deťom. „Najviac miloval svoje deti. A miloval mňa,“ povedala.

Erika Kirk počas prejavu povedala, že hlas jej manžela zostane a jeho odkaz sa nestratí. Vyhlásila, že ak si páchatelia mysleli, že umlčali jeho posolstvo, dosiahli pravý opak.

Hovorila aj o ich trojročnej dcére a ročnom synovi. Spomenula, že nevie, ako im vysvetliť náhlu stratu otca. „Moje dieťa, ocko ťa veľmi miluje. Neboj sa, je na pracovnej ceste s Ježišom,“ odkázala dcére.

Charlieho Kirka, konzervatívneho aktivistu, zastrelili v stredu počas vystúpenia na univerzitnej pôde v meste Orem v Utahu. Polícia vo štvrtok večer zadržala podozrivého Tylera Robinsona po tom, ako sa sám prihlásil.

Prečítaj si aj tieto články:

28. augusta 2025 o 9:09 Čas čítania 1:44 Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
26. augusta 2025 o 17:00 Čas čítania 8:50 Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor) Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
26. augusta 2025 o 14:01 Čas čítania 1:27 USA potvrdili prvý prípad človeka infikovaného mäso požierajúcim parazitom. V okolitých štátoch je tento hmyz premnožený USA potvrdili prvý prípad človeka infikovaného mäso požierajúcim parazitom. V okolitých štátoch je tento hmyz premnožený
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta USA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: YouTube / LiveNOW from FOX
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
pred 2 hodinami
Európu čaká dynamická zima. Priprav sa na sneh, dážď a veterné dni
Európu čaká dynamická zima. Priprav sa na sneh, dážď a veterné dni
pred 55 minútami
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 16:42
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
včera o 13:00
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
pred 4 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 17:21
Na Slovensko sa ženú búrky. Výstrahy by mali platiť v priebehu celého víkendu
Na Slovensko sa ženú búrky. Výstrahy by mali platiť v priebehu celého víkendu
včera o 16:42
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
včera o 13:00
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
pred 4 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 4 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 4 dňami
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
7. 9. 2025 10:48
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Lifestyle news
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot, ponúkajú aj cloudy verzie pred 43 minútami
Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách včera o 19:06
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka včera o 18:12
Do Česka prichádza ďalší americký fastfoodový reťazec. Jeho investorom je Drake včera o 17:24
VIDEO: Samko bojuje so zákernou chorobou. Policajti si preňho pripravili nezabudnuteľný deň včera o 16:37
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať? včera o 15:42
Princ Harry ľutuje svoje činy a chce obnoviť vzťahy s rodinou. Po takmer 2 rokoch sa stretol s kráľom Karolom včera o 15:06
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku včera o 13:57
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies včera o 12:59
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: V USA zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka
včera o 14:19
AKTUÁLNE: V USA zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka
S informáciou prišiel prezident Donald Trump.
Údajný atentátnik nesúhlasil s názormi aktivistu Kirka. Americké úrady odhalili nové detaily
včera o 18:57
Údajný atentátnik nesúhlasil s názormi aktivistu Kirka. Americké úrady odhalili nové detaily
Rusko a Bielorusko začali vojenské cvičenie. Trénovať budú aj obsadenie slabého miesta NATO, tvrdí Poľsko
včera o 10:48
Rusko a Bielorusko začali vojenské cvičenie. Trénovať budú aj obsadenie slabého miesta NATO, tvrdí Poľsko
Európu čaká dynamická zima. Priprav sa na sneh, dážď a veterné dni
pred 2 hodinami
Európu čaká dynamická zima. Priprav sa na sneh, dážď a veterné dni
USA vyzývajú Slovensko, aby prestalo nakupovať ruské palivá. Európa by mala siahnuť po alternatívnych zdrojoch energie
včera o 19:22
USA vyzývajú Slovensko, aby prestalo nakupovať ruské palivá. Európa by mala siahnuť po alternatívnych zdrojoch energie
VIDEO: Násilné protesty v Nepále si vyžiadali už 51 obetí. Tisíce väzňov sú stále na úteku
včera o 11:33
VIDEO: Násilné protesty v Nepále si vyžiadali už 51 obetí. Tisíce väzňov sú stále na úteku
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Slovensko Všetko
Tesco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Testy odhalili prekročený limit olova
pred 18 minútami
Tesco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Testy odhalili prekročený limit olova
včera o 18:02
NATO reaguje na ruské drony v Poľsku. Spúšťa iniciatívu Východná stráž
pred 3 hodinami
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred 2 dňami
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
V čase, keď vláda ohlasuje tvrdé konsolidačné opatrenia vrátane rušenia sviatkov, zvyšovania daní, štátny podnik Letové prevádzkové služby kúpil od firmy z portfólia českého zbrojára Jaroslava Strnada lietadlo za takmer dvojnásobok jeho trhovej ceny.
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
pred 3 dňami
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia