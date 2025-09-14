Podľa miestnych úradov hasiči plamene rýchlo zvládli a zranenia nehlásia.
V jednej z najväčších ropných rafinérií v Rusku vypukol požiar v dôsledku pádu trosiek zničeného dronu, oznámil v nedeľu podľa agentúry Reuters gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko. Ukrajinská armáda na sieti Telegram potvrdila, že na rafinériu podnikla útok.
❗️On the night of September 14, operators of the 🇺🇦14th Unmanned Aerial Vehicle Regiment of the Unmanned Systems Forces, together with 🇺🇦Special Operations Forces units attacked the 🇷🇺Russian "Kirishi Oil Refinery" in Leningrad Oblast. pic.twitter.com/tZj9m5mZgr— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 14, 2025
Rafinéria v meste Kiriši na juhu Leningradskej oblasti podľa Reuters patrí spoločnosti Surgutneftegaz a je jednou z dvoch najväčších v Rusku. Ročne spracuje približne 17,7 milióna ton ropy, čo predstavuje 6,4 percenta celkovej produkcie Ruska.
At night, Ukraine struck Kirishinefteorgsintez, one of the largest Russian oil refineries, with a capacity of 20 million tons per year. pic.twitter.com/oxWwGHuhsh— big ben (@alternative_war) September 14, 2025
Nikto neutrpel zranenia
Drozdenko uviedol, že v oblasti nad Kiriši boli zničené tri bezpilotné lietadlá a že požiar, ktorý spôsobili padajúce trosky, bol uhasený. Nikto podľa neho neutrpel zranenia. Generálny štáb ukrajinskej armády potvrdil, že sily bezpilotných lietadiel vykonali „úspešný úder“ na rafinériu, pričom boli zaznamenané výbuchy a plamene. Agentúra Reuters píše, že nedokázala bezprostredne overiť rozsah prípadných škôd na rafinérii.
Ruská rafinéria podľa správy ukrajinského štábu vyrába približne 80 druhov ropných produktov, ktorými zásobuje ruské ozbrojené sily. Stanica BBC pripomenula, že Ukrajinci na tento závod už zaútočili na jar tohto roka. Tamojšie úrady vtedy podobne informovali, že po páde trosiek dronov došlo k poškodeniu vonkajšej konštrukcie jednej z cisterien.
Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry TASS uviedlo, že ruská protivzdušná obrana za posledných 24 hodín zničila štyri letecké bomby, jednu raketu HIMARS a 361 dronov, z toho 80 v noci na nedeľu.