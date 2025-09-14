Polícia zasahovala a zadržala niekoľko osôb po útokoch na strážcov poriadku.
V sobotu došlo v centre Londýna k stretom medzi demonštrantmi a políciou počas zhromaždenia krajne pravicového aktivistu Tommyho Robinsona. Polícia zadržala najmenej deväť osôb, ktoré násilne reagovali na snahy udržať poriadok.
Viac ako 100-tisíc ľudí sa zúčastnilo podujatia „Unite the Kingdom“, ktoré Robinson propagoval ako „festival slobody prejavu.“ Na druhej strane približne 5000 ľudí protestovalo proti rasizmu. Pochody boli väčšinou pokojné, no podvečer došlo k hádzaniu predmetov a útokom na policajtov.
The guardian reported "110k" at our London rally today.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025
Yet, literally had their own helicopter showing the millions of patriots 🤡
Legacy media proving again they'll just lie to your face for their own agenda.
This is why nobody trusts them.
We are the media now. pic.twitter.com/s0yOh2NEfe
Podľa metropolitnej polície išlo o akt agresie, pričom identifikovali viacerých páchateľov, ktorí budú stíhaní. Demonštrácie prebiehajú v čase narastajúceho napätia voči prisťahovalcom a rastu podpory pravicovej strany Reform UK.
Tommy Robinson, známy z krajnej pravice a zakladateľ Anglickej obrannej ligy, bol v minulosti odsúdený za narušovanie verejného poriadku, pričom popiera obvinenia z podnecovania nepokojov.