Danko kritizuje aj prezidenta Pellegriniho za alibizmus a nečinnosť.
Predseda SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko nie je zástancom toho, aby štát šetril tak, že bude rušiť dni pracovného pokoja. Za šťastné nepovažuje zrušenie pracovného pokoja na 6. januára, uviedol v diskusnej relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.
Štát by sa mal podľa Danka zaoberať reformami
Najviac peňazí majú každý rok ministerstvá zdravotníctva, vnútra, obrany, sociálnych vecí a školstva, povedal Danko. Jedine tam sa dá podľa neho šetriť. Podotkol, že šetriť musia aj vyššie územné celky a obce.
Štát by sa mal zaoberať aj reformami, napríklad situáciou v zdravotníctve, a mal by si tam určiť priority, poznamenal Danko. Apeluje aj na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby bol tvrdý na ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pre tender na záchranky.
Kritizoval aj prezidenta Pellegriniho
Danko taktiež skritizoval prezidenta Petra Pellegriniho za jeho vyjadrenia ku konsolidácii. Tvrdí, že z Pellegriniho strany nevidel počas leta žiadnu činnosť. Zároveň mu vytkol, že si vybojoval o tretinu vyšší rozpočet, ako mala jeho predchodkyňa. Danko podľa vlastných slov nemôže s Pellegrinim zdieľať jeho alibizmus a hádzanie špiny na vládu.
Zároveň je pre neho dôležité, aby nepadol Fico. „Lebo keď dupeme veľmi, tak Fico vždy povie, že ak sa nedohodneme, spojí hlasovanie s hlasovaním o dôvere vlády a vláda padne,“ skonštatoval šéf SNS.