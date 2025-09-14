Kategórie
Natália Mišániová
dnes 14. septembra 2025 o 13:37
Čas čítania 0:17

Výbuch v bytovke pri Bratislave: Na prízemí malo explodovať kvetinárstvo

Kategória:
Slovensko
Výbuch v bytovke pri Bratislave: Na prízemí malo explodovať kvetinárstvo
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Podľa predbežných informácií sa nikto nezranil.

V Malinove došlo v nedeľu 14. septembra krátko po desiatej hodine dopoludnia k výbuchu na prízemí bytového domu. Podľa dostupných informácií explodovalo kvetinárstvo, ktoré sa tam nachádzalo. Našťastie, incident sa zaobišiel bez zranení. Na mieste zasahujú hasiči, polícia aj záchranári, informujú tvnoviny.sk.

Podľa Miroslava Ďuriša, veliteľa Hasičského a záchranného zboru v Senci, merania nepotvrdili únik plynu ani iných nebezpečných látok. Príčina výbuchu na prízemí bytového domu tak zatiaľ nie je známa.

14. septembra 2025 o 12:33 Čas čítania 0:36 VIDEO: Na hraniciach Slovenska s Českom sa vyskytlo tornádo. Škody zatiaľ nie sú známe
14. septembra 2025 o 11:13 Čas čítania 0:27 Tragédia na Zemplínskej šírave: Vo vode našli telo 73-ročného muža
14. septembra 2025 o 12:02 Čas čítania 0:50 Danko kritizuje rušenie dní pracovného pokoja. Poukázal na to, kde by sa mohlo najviac šetriť
policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
Polícia SR Správy z domova
Domov
Zdieľať
Diskusia