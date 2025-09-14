Podľa predbežných informácií sa nikto nezranil.
V Malinove došlo v nedeľu 14. septembra krátko po desiatej hodine dopoludnia k výbuchu na prízemí bytového domu. Podľa dostupných informácií explodovalo kvetinárstvo, ktoré sa tam nachádzalo. Našťastie, incident sa zaobišiel bez zranení. Na mieste zasahujú hasiči, polícia aj záchranári, informujú tvnoviny.sk.
Podľa Miroslava Ďuriša, veliteľa Hasičského a záchranného zboru v Senci, merania nepotvrdili únik plynu ani iných nebezpečných látok. Príčina výbuchu na prízemí bytového domu tak zatiaľ nie je známa.
