Ak si zmeníš trvalý pobyt, nárok na energopomoc musia úrady znova prehodnotiť.
Ak občan mení trvalý pobyt, musí si novú adresu nahlásiť na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Ide o základný krok, aby štát vedel správne posúdiť jeho nárok na adresnú energopomoc, informuje web energopomoc.sk.
Po zmene trvalého pobytu sa nárok na pomoc prehodnocuje automaticky, spravidla raz ročne. Ak občan splní podmienky na jej priznanie, energopomoc mu bude pridelená automaticky, bez potreby podávania žiadosti. O výsledku bude informovaný oficiálnym oznámením podľa zákona.
Máš nárok na energopomoc?
Áno.
Nie.
Neviem, neoveroval som si to.
Áno.
38 %
Nie.
25 %
Neviem, neoveroval som si to.
38 %
