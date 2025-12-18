Kategórie
Natália Mišániová
dnes 18. decembra 2025 o 15:31
Čas čítania 0:29

Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent


Zdroj: Wikipedia/Paihwa Yimsahi YAMO Haimaziu

Odborníci odporúčajú sledovať ďalší vývoj.

Od 1. januára 2026 sa na Slovensku zvýši DPH pri vybraných potravinách z 19 % na 23 %, čo sa prejaví na ich vyšších cenách v obchodoch. Zmena sa dotkne najmä potravín s vyšším obsahom cukru a soli, ktoré sú bežnou súčasťou každodenných nákupov.

Vyššia sadzba dane sa bude vzťahovať napríklad na cukrovinky, čokoládu, sladké pečivo, sušienky, ochutené cereálie, slané snacky, chipsy, ale aj na džemy, ovocné pasty či zmrzlinu. Ide o širokú skupinu sladkých a slaných výrobkov.

Zvýšenie DPH je len jednou z viacerých zmien, ktoré začnú platiť od roku 2026. Keďže sa legislatíva môže ešte upravovať, odborníci odporúčajú sledovať ďalší vývoj.

Kompletný prehľad kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026, si môžeš prečítať v tomto článku.
