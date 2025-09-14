Jav trval len niekoľko minút a sprevádzali ho rýchlo zosilňujúce búrky.
Na hraniciach medzi Českom a Slovenskom sa v sobotňajších večerných hodinách vyskytlo pravdepodobne slabšie tornádo, potvrdil v nedeľu dopoludnia na sociálnej sieti Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jav trval iba niekoľko minút a sprevádzali ho rýchlo sa zosilňujúce búrky.
Jav, ktorý CTRA označila za jednoznačne slabé tornádo, nastal medzi 18.54 až 19.00 h SELČ v neobývanej oblasti v blízkosti pohraničných miest Hodonín a Skalica. ČHMÚ - podobne ako predtým CTRA - uviedol, že zatiaľ nemá informácie o možných škodách ani odhad intenzity tornáda.
„Radi by sme pripomenuli, že na území Českej republiky sa každý rok vyskytuje niekoľko tornád a akákoľvek geografická zhoda s ničivým tornádom v roku 2021 je čisto náhodná,“ píše sa v príspevku ústavu v súvislosti s jednou z najsilnejších búrok v novodobej histórii Česka, pri ktorej prišlo v juhomoravských okresoch Hodonín a Břeclav o život šesť ľudí, približne 200 ďalších utrpelo zranenia a vznikli obrovské majetkové škody.