Natália Mišániová
dnes 14. septembra 2025 o 12:33
Čas čítania 0:36

VIDEO: Na hraniciach Slovenska s Českom sa vyskytlo tornádo. Škody zatiaľ nie sú známe

Kategória:
Slovensko
VIDEO: Na hraniciach Slovenska s Českom sa vyskytlo tornádo. Škody zatiaľ nie sú známe
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav - Facebook

Jav trval len niekoľko minút a sprevádzali ho rýchlo zosilňujúce búrky.

Na hraniciach medzi Českom a Slovenskom sa v sobotňajších večerných hodinách vyskytlo pravdepodobne slabšie tornádo, potvrdil v nedeľu dopoludnia na sociálnej sieti Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jav trval iba niekoľko minút a sprevádzali ho rýchlo sa zosilňujúce búrky.


Jav, ktorý CTRA označila za jednoznačne slabé tornádo, nastal medzi 18.54 až 19.00 h SELČ v neobývanej oblasti v blízkosti pohraničných miest Hodonín a Skalica. ČHMÚ - podobne ako predtým CTRA - uviedol, že zatiaľ nemá informácie o možných škodách ani odhad intenzity tornáda.


„Radi by sme pripomenuli, že na území Českej republiky sa každý rok vyskytuje niekoľko tornád a akákoľvek geografická zhoda s ničivým tornádom v roku 2021 je čisto náhodná,“ píše sa v príspevku ústavu v súvislosti s jednou z najsilnejších búrok v novodobej histórii Česka, pri ktorej prišlo v juhomoravských okresoch Hodonín a Břeclav o život šesť ľudí, približne 200 ďalších utrpelo zranenia a vznikli obrovské majetkové škody.

13. septembra 2025 o 18:29 Čas čítania 0:45 Hlas zasahuje proti zvyšovaniu platov politikov. Solidarita s občanmi má prednosť, tvrdí strana Hlas zasahuje proti zvyšovaniu platov politikov. Solidarita s občanmi má prednosť, tvrdí strana
14. septembra 2025 o 9:02 Čas čítania 0:25 Slovensko dnes zasiahnu intenzívne dažde. SHMÚ vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa Slovensko dnes zasiahnu intenzívne dažde. SHMÚ vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa
14. septembra 2025 o 11:13 Čas čítania 0:27 Tragédia na Zemplínskej šírave: Vo vode našli telo 73-ročného muža Tragédia na Zemplínskej šírave: Vo vode našli telo 73-ročného muža
tornado
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav - Facebook
Správy z domova
