Zasnežené Vianoce nás zrejme nečakajú, no nič nemusí byť stratené.
Podľa Európskeho centra pre strednodobú predpoveď počasia (ECMWF) sa teplé počasie v strednej Európe udrží až do Vianoc. Teploty klesnú až v druhom januárovom týždni, no potom by sa mali vrátiť priemerné teploty, informuje portál TVnoviny.sk.
Aj nasledujúce mesiace v novom roku – január, február aj marec – majú byť nadpriemerne teplé. Počasie v novom roku ale môže ovplyvniť polárny vír, ktorý by nám mohol priniesť chladné počasie. Je možné, že pred Vianocami teploty klesnú postupne, ale zreteľne, a možno k nám napokon prídu aj celodenné mrazy so snehom v niektorých oblastiach.
