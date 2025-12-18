Kategórie
Natália Mišániová
dnes 18. decembra 2025 o 14:46
Čas čítania 0:36

Interpol pátra po kvetinárke Eve. Podľa polície si za 50-tisíc eur objednala vraždu manžela

Interpol pátra po kvetinárke Eve. Podľa polície si za 50-tisíc eur objednala vraždu manžela
Zdroj: Polícia SR/ Facebook

Polícia po nej naďalej pátra a vyzýva ľudí, ktorí majú akékoľvek informácie, aby kontaktovali políciu.

Polícia aj počas týchto Vianoc pokračuje v kampani, ktorou upozorňuje na najhľadanejších Slovákov v databáze Interpolu. Cieľom je zábavnou a zrozumiteľnou formou osloviť čo najviac ľudí a získať informácie, ktoré by mohli pomôcť pri ich vypátraní.

Po úspechu z minulých rokov spustil Policajný zbor opäť vianočnú kampaň, tentoraz s motívom symbolickej „vianočnej pošty“ pre osoby, ktoré by sa mali „vrátiť domov“. Polícia verí, že kreatívna forma a masové zdieľanie zvýšia šancu, že sa ozve niekto, kto má o hľadaných osobách dôležité informácie.

Jednou z osôb, na ktoré polícia v kampani upozorňuje, je kvetinárka Eva Zámečníková, hľadaná pre pokus o vraždu. Podľa vyšetrovateľov si mala objednať vraždu svojho manžela za 50-tisíc eur. Plán sa však neuskutočnil, pretože oslovený vykonávateľ sa obrátil na políciu.

Podľa dostupných informácií chcela manžela po čase vyhlásiť za nezvestného a získať tak majetok. Polícia po žene naďalej pátra a vyzýva verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovala políciu.

10. decembra 2025 o 17:55 Čas čítania 0:30 Vianočná kampaň cieli na jedného z najznámejších hľadaných Slovákov. V minulosti pracoval s mafiánom Černákom Vianočná kampaň cieli na jedného z najznámejších hľadaných Slovákov. V minulosti pracoval s mafiánom Černákom
15. decembra 2025 o 11:08 Čas čítania 0:54 Polícia zverejnila sviatočnú kampaň o najhľadanejších Slovákoch. Medzi nimi je aj bývalý boss podsvetia Polícia zverejnila sviatočnú kampaň o najhľadanejších Slovákoch. Medzi nimi je aj bývalý boss podsvetia
21. novembra 2023 o 10:16 Čas čítania 0:46 ZOZNAM: Toto sú traja najhľadanejší Slováci. Europol pátra po mafiánovi z Košíc aj žene, ktorá chcela zabiť svojho manžela ZOZNAM: Toto sú traja najhľadanejší Slováci. Europol pátra po mafiánovi z Košíc aj žene, ktorá chcela zabiť svojho manžela
Europol
Zdroj: Europol/volně k užití
