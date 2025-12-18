Polícia po nej naďalej pátra a vyzýva ľudí, ktorí majú akékoľvek informácie, aby kontaktovali políciu.
Polícia aj počas týchto Vianoc pokračuje v kampani, ktorou upozorňuje na najhľadanejších Slovákov v databáze Interpolu. Cieľom je zábavnou a zrozumiteľnou formou osloviť čo najviac ľudí a získať informácie, ktoré by mohli pomôcť pri ich vypátraní.
Po úspechu z minulých rokov spustil Policajný zbor opäť vianočnú kampaň, tentoraz s motívom symbolickej „vianočnej pošty“ pre osoby, ktoré by sa mali „vrátiť domov“. Polícia verí, že kreatívna forma a masové zdieľanie zvýšia šancu, že sa ozve niekto, kto má o hľadaných osobách dôležité informácie.
Jednou z osôb, na ktoré polícia v kampani upozorňuje, je kvetinárka Eva Zámečníková, hľadaná pre pokus o vraždu. Podľa vyšetrovateľov si mala objednať vraždu svojho manžela za 50-tisíc eur. Plán sa však neuskutočnil, pretože oslovený vykonávateľ sa obrátil na políciu.
Podľa dostupných informácií chcela manžela po čase vyhlásiť za nezvestného a získať tak majetok. Polícia po žene naďalej pátra a vyzýva verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovala políciu.