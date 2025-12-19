Organizátori sľubujú zábavu a možnosť zakúpiť si darčeky a občerstvenie.
Vianočný kamión Coca-Cola začne svoju cestu v Bratislave už dnes (19. decembra) od 16.00 do 20.00. Návštevníci ho nájdu konkrétne na štadióne Pasienky, parkovisko P3.
Okrem samotného kamióna bude pre ľudí pripravené aj občerstvenie a možnosť zakúpiť si tematický merch či zapojiť sa do súťaže o vecné výhry. Spoločnosť tvrdí, že celý výťažok poputuje na podporu Červeného kríža.
Okrem Bratislavy kamión navštívi aj:
- 20.12. Donovaly - Centrálne parkovisko
- 21.12. Košice - Košickú Futbalovú Arénu
