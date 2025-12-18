Kategórie
TASR
dnes 18. decembra 2025 o 18:02
Čas čítania 0:32

Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily

Rusko chce obnoviť medzivládnu komisiu pre spoluprácu so Slovenskom. Zverejnili detaily
Zdroj: (Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo, AP, TASR

Vysvetlili, ako si to predstavujú.

Rusko je pripravené obnoviť medzivládnu komisiu pre obchodnú a hospodársku spoluprácu so Slovenskom. Uviedla to vo štvrtok na svojom pravidelnom brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová, píše agentúra Interfax.

„Z našej strany jednoznačne vítame ochotu Slovenska rozvíjať obchodnú a hospodársku spoluprácu s Ruskom, najmä prostredníctvom bilaterálnej rusko-slovenskej medzivládnej komisie. Jej činnosť bola po roku 2021 prerušená. Sme pripravení obnoviť spoluprácu v tomto formáte,“ uviedla Zacharovová.

Podľa jej slov Moskva „predpokladá, že obnovenie činnosti komisie by mohlo dať nový impulz potenciálu rusko-slovenskej obchodnej a hospodárskej spolupráce a v budúcnosti prispieť k zvýšeniu bilaterálneho obchodu a rozšíreniu investičnej a technologickej spolupráce na spravodlivom, nediskriminačnom a vzájomne prospešnom základe“.

„Rusko čaká na vymenovanie slovenského spolupredsedu komisie. Pre pripomenutie, našim je minister vedy a vysokého školstva Valerij Falkov,“ dodala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.

Putin
Zdroj: Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo, AP, TASR
